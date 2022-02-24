俄烏前線開戰！俄媒：烏國士兵「已棄械」正在撤離陣地
俄羅斯總統蒲亭在今（24）日下令要對烏克蘭東部展開特別軍事行動（special military operation），烏國境內包含首都基輔隨後傳出多起爆炸聲響，烏克蘭內政部更稱目前已經有數百人傷亡。俄媒消息指出，有大批的烏克蘭士兵在前線拒決執行攻擊命令，準備撤離陣地避免區域性會戰；而根據莫斯科當局表示，俄羅斯的武裝部隊僅針對烏克蘭軍事目標打擊，並未對城市或平民造成威脅。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-02-24 17:17:03
稍早《俄新社》引述盧甘斯克地區（Luhansk）人民警察與俄羅斯國防部官員說法表示，依據情報顯示，在邊境接觸線的大批烏克蘭士兵已經放下手邊的武器，離開堅守陣地，並稱烏克蘭除那些「選擇放下武器」的陣地未被攻擊外，其他軍事目標已經被俄國高精度武器擊中，包含機場、飛機、國防基地和駐紮營等等。
此外，在俄羅斯國防部聲稱癱瘓烏克蘭防空系統之後，《路透社》也援引俄媒報導指出，烏克蘭東部親俄分離主義分子已經拿下了盧甘斯克地區的兩座城市，分別是夏斯季耶（Shchastia）以及塔尼齊亞盧甘斯卡（Stanytsia Luhanska）；俄羅斯媒體《RT NEWS》則指出，俄羅斯的武裝部隊不會針對城市發動攻擊，也不會對平民造成威脅。
烏克蘭邊境防衛部隊表示，目前俄羅斯地面部隊正從多個方向包夾，盧甘斯克地區的兩座城市確實已經淪陷，並證實了有1人死亡。