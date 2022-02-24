黑心泡菜長滿蟲卵！竟釣出內行：韓國泡菜該買「這家」
南韓泡菜大廠「漢盛泡菜」遭媒體揭露，用腐爛發霉的白菜和蘿蔔做黑心泡菜，運送箱長滿蟲卵、內部環境髒亂不堪。由於漢盛泡菜在台灣好市多有產品上架，消息一出讓不少會員震驚：「看完都想吐」。台灣好市多回應《NOWnews今日新聞》，賣場進口的泡菜是不同廠房製造，完全和該事件無關。而漢盛泡菜出包事件意外釣出內行人的心頭好，許多人口徑一致力推宗家府泡菜。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-24 17:32:59
昨（23）日有網友在「Costco好市多 商品經驗老實說」社團發文，指稱南韓媒體MBC揭露漢盛泡菜，用爛掉的白菜、發霉的白蘿蔔醃製泡菜，包裝機器周邊都發霉，運送用的箱子長滿蟲卵。該名網友質疑，台灣好市多也有上架漢盛泡菜，是否進口相同商品？消息一出引發軒然大波，不少吃過漢盛泡菜的網友崩潰：「蟲卵那張照片我整個頭皮發麻」、「冰箱還有」、「剩罐子還能退嗎，快吐了」。
台灣好市多回應《NOWnews今日新聞》詢問，表示已收到韓國廠商回覆，「好市多進口的商品是不同廠房製造，完全和該事件無關，請會員安心食用」。理智的網友也跳出來支持：「如果用爛掉的白菜或發霉蘿蔔，眼睛沒壞掉也看得出來，好市多泡菜雖是切片，但看得出來原始樣貌。」
漢盛泡菜也在第一時間致歉並澄清，指媒體報導畫面是惡意舉報，白菜及蘿蔔壞掉的部份都是當廢棄物處理，並不會用於成品泡菜，並主張部份畫面是夏天保存櫃故障時所拍攝，非工廠實際狀況，目前已立即停止生產，全力配合調查。
在這起泡菜食安討論聲量中，意外釣出內行人都買哪家韓國泡菜，不少網友蓋大樓表示：「韓國人不太吃漢盛啊，宗家府好吃很多」、「去好市多只買宗家府」、「宗家府買紅蓋就可以了，黑蓋偏甜」、「很好買，家樂福全聯頂好都有賣」、「好吃，但小貴」。除了宗家府獲得一片好評，另一家正安泡菜聲量也不低，不少網友出來喊聲，認為正安比宗家府更好吃。