俄烏開戰挫台股！金管會喊話基本面佳 必要時採穩定措施
俄烏開戰，市場恐慌情緒蔓延，台股也大跌461點，金管會今（24）日也出面信心喊話，目前整個台股相關基本面還是不錯，會持續關注俄烏局勢對總體經濟及台股的影響，也已請證交所及櫃買中心注意其對上市櫃公司財務及供應鏈影響，若有出現非理性下跌，金管會也會採取相關穩定台股措施。
記者顏真真/台北報導
2022-02-24 17:40:18
金管會證期局指出，雖然今日台股受俄烏局勢影響下跌2.55%，但今日成交量還有4337億元，代表股市跌，仍有不少投資人進場承接。此外，若與亞洲其他主要股市表現相較，至今日下午1時30分，韓股與台股跌幅相當，跌2.4%左右，新加坡及香港股市跌幅都比台股大，跌幅都超過3%以上。
證期局強調，國內上市櫃公司營運不錯，台股基本面仍佳，尤其從今日成交量看來，有一定投資人進場逢低承接。此外，為因應股市重大突發事件，導致非理性大跌，金管會也備妥股市穩定方案，過去10年共實施過4次，包括2011年、2015年、2018年及2020年。
至於金管會最近一次採取穩定股市措施，是在2020年3月18日新冠肺炎疫情剛爆發時，證期局表示，當時除採取的相關穩定措施包括當日收盤價跌幅達3.5%以上，次一交易日不得以低於前一交易日收盤價放空、調降每日盤中借券賣出委託數量及放寬信用交易追繳差額的抵繳擔保品範圍等措施，實施約3個月，在當年6月10日就恢復了。
證期局強調，目前整個台股相關基本面還是不錯，金管會將持續關注俄烏局勢對總體經濟及台股表現的影響，也請證交所、櫃買中心留意對上市櫃公司財務及供應鏈的影響，若股市出現非理性大跌，金管會會採相關穩定措施。