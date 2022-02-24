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李敏鎬跟「少女尹汝貞」海邊脫衣18禁！工作激吻畫面公開

▲《柏青哥》首波預告中，李敏鎬和金敏荷飾演女主角「順慈」有感情戲。（圖／Apple TV+）
▲《柏青哥》首波預告中，李敏鎬和金敏荷飾演女主角「順慈」有感情戲。（圖／Apple TV+）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-24 18:49:52

由李敏鎬、尹汝貞主演的《柏青哥》取材自紐約時報暢銷小說《柏青哥》同名影集，今（24日）釋出正式預告，李敏鎬除了有別於過往王子形象，飾演不畏時代和民族性束縛，大膽遊走黑白兩道的商人，更與飾演尹汝貞青少年時期的金敏荷在海邊激吻，故事未演先轟動。

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▲金敏荷（左）飾演女主角「順慈」年輕時期，尹汝貞飾演年老的順慈。（圖／Apple TV+）
▲金敏荷（左）飾演女主角「順慈」年輕時期，尹汝貞飾演年老的順慈。（圖／Apple TV+）
《柏青哥》集結英日韓三種語言，故事時空來回穿梭，分別講述金敏荷飾演女主角「順慈」，在少女時期與李敏鎬飾演的富商高漢水墜入情網、移民至日本，她身心備受挑戰困境。尹汝貞飾演年老的「順慈」，看著兒子和孫子在戰後幾10年，仍受到種族歧視所引發的回憶漩渦，將帶領觀眾感受移民世代，也泛指所有異鄉人，那具韌性、堅忍的性格，即便故事有些淒婉卻又充滿諒解和感性。

該影集製作團隊由好萊塢幕後陣容組成，包含熱門影集《謀殺》（The Killing）編劇蘇休進行改編，並由因《構築心方向》導演郭共達與賈斯汀周共同執導和執行製作。

編劇蘇休受訪表示：「《柏青哥》正是那種當你一旦開始創作，便會被它徹底吸引、甚至是徹底洗滌人生觀的作品。我非常榮幸能成為這部影集製作的其中一員，它不僅讓我有機會能向我的祖先致敬，同時也能和這些才華洋溢的演員合作。」《柏青哥》3月25日在Apple TV+首播。

▲《柏青哥》集結英日韓三種語言，故事時空來回穿梭。（圖／Apple TV+）
▲《柏青哥》集結英日韓三種語言，故事時空來回穿梭。（圖／Apple TV+）

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