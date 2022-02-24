COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

強強聯手！　兩大藥廠為新冠疫苗追加劑添生力軍

強強聯手！　兩大藥廠為新冠疫苗追加劑添生力軍
強強聯手！　兩大藥廠為新冠疫苗追加劑添生力軍

健康醫療網

2022-02-24 18:01:00

賽諾菲與葛蘭素史克共同研發的重組蛋白新冠疫苗，在第三期臨床試驗中顯示出非常正面的結果，也即將向美國與歐洲監管機構提交審核，將為基礎與追加劑市場增添強力生力軍，造福全球人民。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由賽諾菲提供重組蛋白技術及執行臨床試驗，葛蘭素史克提供AS03佐劑，共同研發而成的重組蛋白疫苗，在做為基礎疫苗接種，對新冠病毒有症狀感染保護力可達 57.9%，這對當今各主要變異病毒株預期的疫苗保護力相仿。臨床試驗結果也顯示對預防新冠重症和住院風險的有效性達100%，在預防中度或重度疾病風險方面有效性達75%，安全性良好且達標。

臨床試驗指出，此重組蛋白疫苗在做為基礎疫苗接種並作為追加劑時，追加後的中和抗體提升84 至 153 倍。在接種兩劑其他廠牌的新冠疫苗 （mRNA或腺病毒載體疫苗）之後，施打此重組蛋白疫苗作為追加劑，可以將中和抗體提升18至30倍。並且重組蛋白疫苗能在正常冰箱溫度下儲存，針對仍有大量人口尚未接種疫苗的開發中國家，更容易處理與運輸。

▲追加前與後的血清抗體值幾何平均效價(Geometric mean titers, GMT) 上圖: 18-55歲; 下圖: 56歲以上。（圖片提供：台灣賽諾菲）

賽諾菲疫苗事業部執行總裁Thomas Triomphe 表示，「我們對這樣的數據結果非常滿意，這證明了我們在科學研發上的強大能力，以及為全球 COVID-19疫苗研發所帶來的幫助。當今疫情仍深具挑戰，但我們看見這個共同研發疫苗展現強大的有效性，並且在此期間，全球並沒有其他第三期臨床試驗有參與如此多的變異病毒株，而這些有效性數據與其他已授權疫苗的臨床數據接近。」

香港台灣賽諾菲疫苗事業部總經理詹靜如表示，「我們樂觀其成看見目前臨床試驗正面結果，也非常期待能有機會為台灣的公共衛生，共盡一份心力。」香港台灣賽諾菲疫苗事業部醫學事務處處長葉庭瑜醫師表示，「這一個不同機轉的新冠疫苗，期待能造福對目前基礎或追加劑無法耐受的族群，早日達成全體接種，離疫情終結更近一步。」



資料來源：健康醫療網 強強聯手！　兩大藥廠為新冠疫苗追加劑添生力軍

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀