今日來講股／俄烏戰擾心理　台股仍強！解封概念股正要夯

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第一是台灣基本面仍相當好，包括出口數據或經濟成長的態勢都很正面，這讓台股在低檔有所支撐。第二是上市櫃公司獲利比市場預期還要好，包括最新公布的元月份營收，另外各企業第一季預估營收都呈現成長，半導體族群、台積電的表現都是，因此讓股民相對安心。
黃文清表示，而這也是為什麼這段時間以來，內資對台股總是很捧場，所以一但俄烏事件有趨緩的現象的話，股市馬上很快又會回到相對高點。再以過去的歷史經驗來看，這樣的軍事只要沒有出現大規模戰事，其實都是短期的影響、心理層面的影響。
黃文清說，當然或許天然氣、原物料與油價的上漲，可能對台灣造成通膨壓力，但目前來看都是相對可控的範圍。至於俄烏戰事影響哪些族群？他指出相關塑化族群或金價概念族群表現特別強勢，大家有目共睹。再來是鋼價或特殊鋼材未來在報價上也會有正面的影響，當然短期能源類股或是能源基金也可以關注，如果持有可以續抱，但不建議追高。
而拋開俄烏戰事，黃文清提醒，其實大家可以關注解封概念族群，由於各國逐漸解封、開放邊境，商務與旅遊觀光露出曙光，因此他認為接下來航空類股將有正面利多，而這兩年受到壓抑的觀光、餐飲、飯店與旅遊業預估也會在年中有所機會與展開多頭成長態勢。
另外，比較不受俄烏事件影響的，黃文清表示還有長線因升息題材受惠的金融股，可能因短線股市動盪而回到合理投資價位。還有像是半導體族群與電動車概念股，都是長線的趨勢，若股價剛好回到合理投資價位時，其實投資人不妨趁價低時逢低布局。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。