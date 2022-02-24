法院認證的網軍頭 楊蕙如率網軍侮辱公務員判5月定讞
「卡神」楊蕙如在關西機場事件中，被控率網軍侮辱外交部大阪辦事處，被依侮辱公署罪起訴。高等法院依侮辱公務員罪，將她判處5月，可易科罰金定讞。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-24 18:27:13｜2022-02-24 18:30:54
2018年9月間，強颱「燕子」侵襲日本，關西機場淹大水，旅客受困。幾天後，PTT八卦版有網友爆卦「大阪空港疏散事件相關資訊」，批大阪辦事處態度差、辦事不力、「爛到該死」，是「一群垃圾的老油條」、「黨國餘孽」等，還痛批大阪辦事處長蘇啟誠幫駐日代表謝長廷撇責。輿論發酵後，導致蘇啟誠輕生。
檢方查出，該文章是蔡福明於2018年9月6日以idcc帳號登入PTT發文爆卦，文章發表後，楊蕙如當晚就要求網軍「推高調」，透過LINE群組指示群組成員將文章推波助瀾，涉犯依侮辱公署罪。
台北地院認定，楊蕙如是網軍業主、下線蔡福明招攬網軍帶網路風向，群組成員平常依楊女指示「推」、「噓」、「酸」、「幫高調」，且網軍最高可領1萬元等，認定楊、蔡二人為共同正犯，各依侮辱公署罪的最高刑度判處6月徒刑，可易科罰金。
2人提上訴後，因該罪廢除，高院改依共同犯侮辱公務員執行之職務罪，各處5月，可易科罰金確定。