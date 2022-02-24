台鐵工會自提草案 王國材妙回「六字」：最快下週送立院
交通部力拚明年一月前完成台鐵公司化，近期交通部長王國材到全台各地與員工進行座談，昨（23）日台鐵工會表示，下月將自提草案版本。對此，今（24）日王國材認為這是「正向」回應，自嘲工會「以前都不理我」，也強調會持續溝通，預計下週就會提報行政院版本草案送立法院。
記者許若茵／台北報導
2022-02-24 18:31:26
王國材曾承諾，將於三年內完成台鐵公司化，近期他多次至全台各地與員工進行座談。昨台鐵工會則表態，將於下月自提版本，預計將採中華郵政公司模式，期望能解決歷史債務等問題。
王國材今指出，台鐵是聲音多元、組成多元的組織，他在這段時間跑遍各地與員工溝通，工會現在願意提出自己的版本「就是一個正向的（回應），畢竟以前都不理我」。
王國材認為，初步看來，台鐵工會版本是選擇以郵政公司為範本，「我是樂觀其成」，不過如歷史債務清零等條件，工會希望全數清零一次解決，而行政院覺得會對政府財務分配造成困難，自己有在中間溝通，也希望工會替政府想一下，目前初步朝向類似償債基金方式進行，詳細內容還在討論中。
王國材說明，對於雙方尚未取得共識的部分會繼續討論，明天座談後會有新版本草案與工會溝通，最快下週就會提報行政院版本送立法院。