中階手機戰！realme 1億畫素7千元有找 夜拍尬場求矚目
realme新機realme 9 Pro系列線上預購至2/28，realme 9 Pro(8+128GB)售價11,990元、realme 9 Pro+(8+256GB)售價15,990元，預購分別加贈智慧手錶與空氣清淨機。同時為了打響該手機的夜拍功能，特別於2/28前在台北松山文創園區設立「追光傳送門」，採用飯店房門的形象，讓消費者重溫旅途中推開飯店房門，迎接未知旅程的驚喜感。傳送門內有realme 9 Pro+拍攝的異國夜景大片，包含：台灣、印度、印尼、俄羅斯、冰島、墨西哥、英國等城市夜景。 參與現場活動有機會獲得realme Watch S Pro智慧手錶。
記者周淑萍/綜合報導
2022-02-25 08:00:00
除了手機，realme還跨足時尚圈，延攬HELIOT EMIL創辦人以realme 9 Pro系列手機背蓋的光致變色為靈感，設計了專屬手機包，更一舉進軍巴黎時裝週，將於3/3巴黎時間晚上7點(台灣時間3/4凌晨2點)，在時裝週天橋上走秀展示合作作品。台灣也將於3/4上午10點於realme網路商店限量開賣三組HELIOT EMIL聯名禮盒，售價15,990元。
平價手機始祖Redmi，根據官方統計Redmi Note系列全球累計銷量已突破2.4億台，於台灣推出新一代1億像素性價比之王「Redmi Note 11S」，配備旗艦級1億像素AI四鏡頭相機、6.43吋90Hz AMOLED流暢螢幕，以及高效的 MediaTek Helio G96處理器搭配33W Pro快速充電，相機、螢幕、續航及快充等功能都升級不加價，再度重新定義中階機款的標準。即日起開放預購，同樣大方送上預購禮，3/3 23:59前100名預購加贈 Redmi Buds 3 Lite或知吾煮湯鍋 ，購機再享YouTube Premium 2個月免費試用，預計3/4起陸續發貨。