COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

香港COVID-19呈報個案激增1.7萬　50人染疫死亡

▲香港疫情嚴重，醫療體系瀕臨崩潰。（圖／美聯社／達志影像）
▲香港疫情嚴重，醫療體系瀕臨崩潰。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-02-24 19:02:39

（中央社記者張謙香港24日電）香港今天新增COVID-19確診8798例，初步呈報病例更激增1萬7269例，均創疫情以來新高，明天新增確診恐將破萬例。昨天又有50人染疫死亡，今早一名9歲男童猝逝，被驗出陽性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天下午在記者會表示，香港確診病例數目居高不下，今天新增確診8798例，當中3例境外移入，其餘是本土病例。香港連續兩天錄得確診病例超過8000例。

醫院管理局總行政經理劉家獻在記者會表示，過去一天再多50人染疫死亡，包括35男15女，年齡介於52至97歲，當中只有6人接種兩劑疫苗，有2人只接種1劑，其餘人未接種。死者中有31人是80歲以上。

劉家獻表示，一名9歲男童今早在家中突然昏迷，送往聯合醫院急症室，入院時情況較差，已沒有心跳，醫護人員為他進行心外壓搶救。

男童本身有肌肉遺傳病，醫院立即召喚兒科醫生急救，但最終搶救無效，今早約7時離世。醫院在男童入院時採集樣本做檢測，結果呈陽性。男童沒有接種疫苗，個案會交由死因裁判官審理。這宗個案會計算入明天公布的死亡數字內。

香港迄今已有4名兒童染疫死亡，全部在第5波疫情發生。

劉家獻又表示，因公布數字有滯後，21日及22日共再多17人染疫死亡，包括15男2女，年齡介於68至93歲，大部分是長者。本港累計有460名確診病人在醫院死亡。

位於北大嶼山的天水圍醫院，26日起全院300病床改作接收確診病患，原本留醫的病人會轉到其他醫院，急症室維持運作。這是香港首次安排一間醫院集中收治確診病患。

由於初步呈報感染個案大增，公立醫院超負荷，有關官員呼籲輕症者留家自我隔離，不必致電救護車求助；有媒體粗略估計超過3萬名染疫者正在家中自我隔離。

食物及衞生局副局長徐德義在記者會指出，截至昨天，第5波疫情累計確診病例已超過6萬例。

根據香港大學統計，本港16日的病毒繁殖率是3.3，即每個病例可以衍生3.3個病例，反映COVID-19疫情蔓延趨勢未停。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1110224

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀