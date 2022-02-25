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看到QR code就想掃？4大詐騙法「這招最狠」：手機恐遭駭

▲掃描QR code已成為民眾日常生活的一部分，趨勢科技提醒QR code暗藏陷阱，民眾需要提高警覺。(圖／趨勢科技提供)
▲掃描QR code已成為民眾日常生活的一部分，趨勢科技提醒QR code暗藏陷阱，民眾需要提高警覺。(圖／趨勢科技提供)

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-25 07:30:00

防疫期間民眾掃描QR code來完成實聯制，已成為日常生活的一部分，也因此對於QR code疏於防備，但卻為駭客開啟另類詐騙門路。趨勢科技觀察，QR code潛藏著眾多資安風險，一旦QR code被有心人士調包，或民眾掃描到暗藏釣魚連結的QR code，個資與荷包將可能遭竊 ! 對此，趨勢科技提出四大常見的QR code詐騙手法，提醒民眾在掃描QR code時務必留心。

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手法一、調包QR code詐騙

QR code調包是最普遍的詐騙手法，不肖份子透過偷換公共區域或商家門口的實聯制QR code，不知情的民眾一旦掃描，將可能被引導至釣魚網站、植入惡意程式或傳送高額付費簡訊等，造成個資外洩、手機遭駭情況發生。

手法二、釣魚郵件夾帶QR code誘騙帳密

為了避開防毒軟體的網址過濾功能，駭客會將QR code夾帶在電子郵件中，透過網路釣魚的方式，誘騙民眾掃描QR code。例如假冒成銀行發送隱私權政策修改通知信件，要求收件人掃描QR code來檢視及同意銀行新修改的隱私權政策，掃描之後實際上卻是連上偽冒的網路銀行登入畫面，誘騙民眾輸入銀行登入憑證，竊取銀行帳號密碼。

手法三、QR code付款詐騙

看準在疫情影響下零接觸付款的浪潮，誘騙民眾掃描QR code付款成為另一種新興詐騙手法，例如國外就曾發生詐騙份子假冒成停車場工作人員，接近正在自動繳費機準備支付停車費的民眾，聲稱自動繳費機故障，誘騙民眾掃描 QR code付款，以騙取錢財。

手法四、搶搭加密貨幣熱潮的QR code詐騙

在近期虛擬貨幣的蓬勃發展下，詐騙集團可能利用QR code來誘騙民眾下載假冒的虛擬加密貨幣錢包，宣稱透過QR code下載可以獲得獎勵或是降低挖礦費用，而實際上卻收到偽幣，或是下載到假的虛擬加密貨幣錢包。另一種詐騙手法則是使用QR code來誘騙使用者同意將虛擬加密貨幣從某個錢包轉到另一個錢包，藉此盜取虛擬貨幣。

▲陳其邁重申希望北漂遊子不要回高雄，若一定要回來，上下車都要掃QR CODE，自行開車返高者也一樣，一抵達高雄，就要遵守高雄市自主健康管理規定。（圖／高市府提供）
▲民眾應該提高對於掃描QR code的警覺。（圖為示意照片／高市府提供）
趨勢科技提醒民眾在掃描QR code之前，可以養成以下幾個習慣 ：

1、在掃描電子郵件隨附的QR code之前，請務必再三確認，即使是來自認識的機構或個人，最好啟用多重認證。

2、在商店執行交易時，請檢查一下QR code是否有被人多貼了一層。

3、唯有和信賴的店家交易時，才使用QR code來支付。

4、當應用程式要求允許某些權限時要特別小心。

5、使用手機內建的相機軟體來掃描，盡量不要下載第三方掃描相關App。

6、使用防毒軟體自動過濾詐騙簡訊。

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