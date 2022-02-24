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連假前送上好天氣！中南部晴朗溫暖　北部陰天偶雨不礙事

▲228連假各地恢復多雲到晴的穩定天氣，僅東半部偶有局部短暫與，氣溫也會明顯回升，揮別一週一來濕冷的天氣。（圖／NOWnews資料照片）
▲228連假各地恢復多雲到晴的穩定天氣，僅東半部偶有局部短暫與，氣溫也會明顯回升，揮別一週一來濕冷的天氣。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-02-24 23:00:00

終於可以跟又冷又濕的天氣告別了！中央氣象局表示，週五（2/25）大陸冷氣團減弱，白天開始各地氣溫逐步回升，預估北台灣高溫可回到攝氏17~18度，中南部地區高溫約攝氏21到25度，東部地區高溫約攝氏21度。另外久違的陽光也會再現，桃園以南地區大多為多雲到晴的穩定天氣，桃園以北地區、基隆北海岸及東半部地區則受到一些殘餘水氣影響，偶有零星短暫雨，不過雨勢並不大，也不影響活動，北台灣的民眾可以喘口氣了。

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▲氣象局預估228連假天氣逐步回暖，但請民眾留意濃霧。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局預估228連假天氣逐步回暖，但請民眾留意濃霧。（圖／中央氣象局提供）
氣象局預報員張承傳指出，週五早晚各地氣溫還是稍低，預估北部地區低溫僅攝氏12到13度，中南部地區低溫約攝氏13到15度，東部地區低溫約攝氏17度，提醒早出晚歸的民眾還是要記得多加件衣服禦寒。

張承傳表示，週六（2/26）起的3天228連假，各地大多都是多雲到晴的好天氣，北台灣的民眾也終於能看到陽光露臉，高溫可回升至攝氏20度左右，僅東半部地區有局部短暫陣雨，週日（2/27）有一小股東北季風稍微增強，迎風面的基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，北台灣高溫也略降攝氏1~2度，其他地區不受影響，依舊維持晴朗的好天氣，中南部地區高溫更可達攝氏24到27度。下週一（2/28）連假最後一天東北季風減弱，西半部地區都是晴朗穩定的好天氣，僅東半部地區及北部山區偶有零星短暫陣雨，西半部地區高溫可達攝氏26到28度。

這波好天氣可一直持續到下週四（3/3），氣象局提醒，228連假期間天氣回暖，清晨及夜間西半部地區及金門、馬祖易有局部濃霧或低雲影響能見度，尤其週六上午，北部及基隆北海岸特別需要注意，提醒民眾留意交通安全。

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