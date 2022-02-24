T1／228連假不打烊！「馴獸師」張智峰復出必看

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經歷上週主場移師和平籃球館，本週五台灣啤酒英熊回到熟悉主場台北市立大學天母校區體育館重新開戰，首戰又將交手新北中信特攻，上週特攻趁英熊一哥蔣淯安請假缺陣之際搶下勝利，但此戰蔣淯安可望歸隊出賽，重整旗鼓再出發。
反觀特攻，年輕主力雙衛魏嘉豪、林秉聖出征世界盃男籃亞洲區資格賽，團隊戰力難免受到影響，面對英熊的強力復仇挑戰，總教練李逸驊點名呂濟而、東方譯慷必須挺身而出填補空缺。
兩隊飆分洋將也是決勝關鍵，上週對戰，特攻厄力（Cleanthony Early）雖然一舉打破聯盟單節及半場最高得分紀錄，但也因情緒掌控欠佳，連續第2場遭驅逐出場，儼然特攻雙面刃；而英熊蓋樂威（Ramon Galloway）在蔣淯安回歸後能否再找回先前2戰平均39分的身手，也攸關英熊是否可以扳回一城。
週六（26日）17：30 高雄全家海神VS台灣啤酒英熊
兩隊先前本季第三度交鋒，台灣啤酒英熊終於擺脫「輸1分」魔咒，在高雄全家海神主場踢館成功，拿下對戰首勝，當時英熊天降神兵，新洋將蓋樂威（Ramon Galloway）在T1首秀豪取38分，幫助英熊力克海神。
此戰英熊回到自家主場再戰海神，自然想要延續對戰贏球氣勢，只是如何壓制海神立陶宛「白色巨塔」庫薩斯（Mindaugas Kupsas）的內線強攻，始終是英熊決勝的一大課題，庫薩斯本季三次對戰英熊，平均可拿26.3分、12籃板。
先前經歷主場二連敗後，海神變陣出擊，將余純安調為替補，換上于煥亞先發，成功止敗奪二連勝，澳洲教頭喬伊斯（Brendan Joyce）是否仍會維持連勝先發陣容，抑或再度變陣，也值得外界關注。
週日（27日）15：00 桃園雲豹VS臺中葳格太陽
經過兩週的調整，41歲「馴獸師」張智峰可望披上桃園雲豹戰袍，迎來T1聯盟首秀，拼命三郎式的防守球風，是否能帶動雲豹的團隊防守，球迷們全都拭目以待。
張智峰的首戰就面臨嚴峻挑戰，因為對手臺中葳格太陽近況超夯，近7戰拿6勝，尤其陣中亞外射手何喬登（Jordan Heading）手感火燙，上週日對戰台灣啤酒英熊狂飆10記三分球，改寫聯盟球員單場最多三分球紀錄，壓制何喬登的兇猛火力將是張智峰的首要任務。
值得一提的是，桃園雲豹雖然正處八連敗低潮，已經2個月沒有嘗過勝利滋味，但前役作客高雄全家海神，團隊攻守表現已經明顯好轉，特別是帥哥亞洲外援狄安森（Caelan Tiongson）該役三分球6投6中，命中率百分百，如能延續手感，和何喬登的對轟也值得關注。
週日（27日）17：30 新北中信特攻VS臺南台鋼獵鷹
兩隊都因陣中主將代表中華男籃出征戰力折損，新北中信特攻少了雙衛魏嘉豪、林秉聖，後場面臨考驗，臺南台鋼獵鷹則少了「新台灣人」阿提諾（William Artino）助拳，內線頓失真空。
不過特攻後場兵員充足，呂濟而、東方譯慷、劉韋辰都有機會頂替空缺，獵鷹如何彌補阿提諾內線的巨大缺口，將是球隊傷腦筋的一大課題，洋將賈西亞（Chuck Garcia Jr.）很可能必須重回禁區肉搏，而季初的洋將陳內斯也可望回鍋再戰，改以獵鷹第三類規範球員身份再度上陣，屆時獵鷹將改打小球陣容，和特攻比快、比準。
特攻「黑豹」阿巴西也是獵鷹必須嚴加看管的重點人物，本季4次對戰，阿巴西帶給獵鷹重傷害，平均攻下24.3分、6.8籃板、4.8助攻，表現優於個人本季平均，凸顯阿巴西打獵鷹確實有一套。
下週一（28日）15：00 高雄全家海神VS臺中葳格太陽
不是冤家不碰頭，王者高雄全家海神本季最大剋星當屬臺中葳格太陽，本季至今海神僅吞3敗，但有2敗便是輸在太陽手上，所以兩隊對戰已成聯盟本季不得不看的經典戲碼。
本季兩隊已交手4次，各拿2勝，雙方碰頭註定上演超激烈的防守大戰，前4次對戰，僅太陽曾在1月28日得分破百，其餘都是低比分的焦土戰，所以誰能在高強度的防守下進攻有所發揮，將成勝負關鍵。
隨著太陽亞洲外援何喬登（Jordan Heading）愈打愈夯，前一週才剛以10記三分球再度改寫聯盟紀錄，與海神布銳克曼（Jason Brickman）的最強亞外之爭進入白熱化，何喬登本季場均21.3分、4.7籃板、2.7助攻，頗有後來居上的跡象，此戰這對ABL前隊友再度強碰肯定看點十足。
下週一（28日）17：30 桃園雲豹VS臺南台鋼獵鷹
桃園雲豹和臺南台鋼獵鷹本季仍在谷底掙扎，但經歷半季的整合，兩隊都已逐漸打出團隊球風，先前獵鷹甚至差點擊敗臺中葳格太陽，可惜隨著「新台灣人」阿提諾（William Artino）加入中華隊出征世界盃男籃亞洲區資格賽，獵鷹又將陷入盤整期。
眼看獵鷹「家裡沒大人」，給了雲豹大好奪勝契機，老將張智峰的復出加盟，可望帶動起球隊團隊防守，搭配兩位飆分洋將吉倫（John Gillon）、威廉斯（Troy Williams）帶頭衝，桃園雲豹確實有機會一拼。
本季獵鷹和雲豹各拿2勝和1勝，勝場數都是從對方手上奪下，本週賽前獵鷹七連敗、雲豹八連敗，兩隊全都求勝若渴，對於兩隊的球員而言，求勝的企圖心很可能成為勝敗的關鍵。
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