名家論壇》李兆立／俄烏開戰！普丁到底想什麼？

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關鍵在於，歐美的口頭嚇阻，讓俄羅斯看穿了底牌。
陽光之下沒有新鮮事，國際政治也是如此。烏克蘭危機的走勢，其實像極了二戰前的「蘇台德危機」。
1938年的蘇台德危機，就是捷克有一個住滿德國人的區域「蘇台德區」不斷爭取獨立自主，結果被納粹德國以「保護」為由吞併。
當時西方同樣有表達抗議，德國元首希特勒則以「這是我最後一個要求」回應，結果西方決定姑息，以簽訂的「慕尼黑協定」收場。隨後，捷克剩餘地區也全部被德國佔領。
回頭看烏克蘭危機，同樣是俄語區發難要求獨立自主，俄羅斯也同樣出兵保護，2014年也同樣簽訂了「明斯克協議」，讓烏克蘭不得不接受「烏東實質脫離掌控」及「克里米亞遭俄佔領」的現狀。
歷史就是如此相似。2022年的北約，正在重演1938年的姑息主義，也難怪烏克蘭總統如此焦慮，不斷到處敲鑼打鼓跟大家說俄羅斯會出兵。
當然，歷史並非必然重演，關鍵的轉折就發生在一週前。當烏克蘭再度焦慮地控訴俄羅斯，並要求北約給予更具體的安全承諾時，得到的回應卻是：
「美國聲明不會派兵烏克蘭」
「英國聲明不會派兵烏克蘭」
「德國聲明不會停止北溪計畫（俄德天然氣管）」
「持續譴責俄羅斯，並威脅要實行經濟制裁」
大家覺得，普丁會如何解讀北約對烏克蘭的安全承諾？
於是，正如同納粹德國不斷調整「最後一個要求」，俄羅斯也從「確保烏東的獨立與安全」，改口為「確保烏克蘭的非軍事化和去納粹化」，並且開始進軍。
因為普丁看準了，西方不會為了烏克蘭出兵，頂多就是經濟制裁，但請問這招什麼時候管用過了？2014年西方不是才制裁過俄羅斯一波，有讓烏東和克里米亞重回基輔懷抱嗎？尤其如今世界經濟飽受疫情打擊和原物料上漲壓力，制裁俄羅斯的自身代價並不小，力道能延續多久？
既然北約的底牌就是不會出兵，經濟制裁也恐怕有限，那俄羅斯就有很大的把握能單挑打贏烏克蘭，充分對國內宣稱勝利。這就是普丁的盤算，也是短短兩天內情勢急轉直下的關鍵。
說到這裡，相信大家也很關心烏克蘭危機對台海的啟示。
首先要強調的是，即便烏克蘭有其重要戰略意義，但終究不是歐美認定的「歐洲」。俄羅斯出兵烏克蘭與其說是「威脅歐洲」，更接近於「修理斯拉夫的自家兄弟」，是俄羅斯傳統勢力範圍內的家務事。因此，北約能夠在這裡攻城掠地固然可喜，但如果要進一步為這裡的衝突損兵折將，恐怕就不太願意了。
從這個角度來看，台灣在爭取國際支持上除了強調自身的經濟和戰略重要性外，更重要的是不能被認知為「中國內部事務」。
換句話說，台灣的戰略價值和經濟重要性或許比烏克蘭更重要，但在讚頌半導體業護國神山的同時，也必須更明確地向國際表達台灣與中國的不同，並強調台灣和民主陣營的相同，才能抗衡中國有意識地將「台海問題國內化」的大外宣。
最具體的指標是，如果西方只對台海「表達嚴正關切」或「以經濟制裁嚇阻中國」，那狀況恐怕就不太妙。這是台灣關注烏克蘭危機的一大看點，也是我們可以繼續努力的明確方向。
●作者：李兆立／政治工作者
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