俄羅斯入侵烏克蘭！蒲亭豪賭　真能改變歐洲格局？

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一名知悉最新情報的美國官員表示，根據初步評估，這只是美國早就預測到的俄國全面入侵行動的開始。
北大西洋公約組織（NATO）在冷戰結束後向東擴張，納入前蘇聯盟友波蘭、羅馬尼亞和匈牙利，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）早就心生不滿，認為美國太無禮。這解釋了為什麼衝突會在烏克蘭發生，但這對美國而言也是個大挑戰。
曾是美國中央情報局（CIA）高級官員的俄國事務專家柯柏（Paul Kolbe）表示，入侵一個比法國或德國還大的國家，最終可能為俄國人造成難以持久的局面，這是場豪賭。烏克蘭雖然人口不及德國，但面積60萬平方公里以上，比德國還大。
柯柏告訴CNN：「蒲亭試圖要吞下一頭豪豬，而俄國這頭熊將很難消化。」
他還說：「無論對蒲亭而言這次入侵是否順利，這場衝突將會持續好幾個月，甚至好幾年。他將改變歐洲的格局，並將在烏克蘭境內和烏克蘭與西方邊界上設下持久的衝突線。」
在攻擊開始前幾分鐘，外交官已聚集在聯合國安全理事會（UN Security Council）會議廳，參加由俄國大使主持的會議。
聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）當時向蒲亭提出最後的請求，那就是取消入侵的命令。
他說：「我心裡只有一件事情想說。蒲亭總統，停止讓你的軍隊對烏克蘭發動攻擊，給和平一個機會，已經有太多人死去了。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110224