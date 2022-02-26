麥當勞「隱藏點心」全網讚爆 員工認了：最怕客人點這個
以為麥當勞冰品只有蛋捲冰淇淋跟冰旋風嗎？近期一款麥當勞點心在《小紅書》引發熱議，有中國網友買到一支絕美的巧克力脆皮，但是當場忘記誇獎店員，因此發到網路上想幫店員「按讚」，沒想到意外吸引超過5.4萬人幫讚，讓這款商品瞬間暴紅。其他網友大讚「這是我目前看過最完美的一個」，台灣網友也留言表示羨慕想買，殊不知其實台灣麥當勞也有賣，只是很多人從未注意過。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-26 00:48:34
中國網友在《小紅書》貼出一支巧克力脆皮照片，內容寫道「我想幫你按讚，你這個脆皮裹得太好了，隨手一拍都能拍得那麽好看！我在現場忘記誇你了，希望你能看到網路上的誇讚」。沒想到這則貼文在網路上意外暴紅，不少人表示第一次知道蛋捲冰淇淋還可以裹脆皮，紛紛敲碗哪裡有賣。
買過的網友也忍不住讚嘆：「這是我目前看過最完美的一個」、「第一眼以為是模型」、「這一看就是老員工做的」、「我們這裡的麥當勞，總是弄得像事故現場」、「麥當勞員工直接給我一碗巧克力醬讓我自己淋」，還有其他苦主分享，「好吃是好吃，但店員常裹得像支屎。」
該則貼文釣出不少麥當勞員工，坦言這款點心真的很難處理，製作時經常掉落失敗，「我以前做過點心站，能做成這樣真的很厲害，我做的好幾次都掉到巧克力醬桶裡」、「在麥當勞打工過，這個簡直是惡夢」、「在麥當勞打工時真的很怕客人點這個」。
留言中也有台灣網友表示羨慕，因為台灣買不到。殊不知其實台灣麥當勞也有賣，只是很多民眾從未注意過。台灣麥當勞回覆《NOWnews今日新聞》詢問，「巧克力冰心雪糕」是長期供應商品，並非新品，但只在有設置點心站的餐廳販售，目前全台僅台北館前、中和家樂福、桃園經國家樂福、高雄夢時代等10家餐廳點心站買得到。