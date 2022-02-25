美國防官員示警！俄羅斯欲對烏克蘭政府進行「斬首行動」
俄羅斯於24日起出兵入侵烏克蘭，震驚全球，也推翻了先前許多認為「戰事只會集中於烏東地區」的分析。多個國家都掀起示威潮，力挺烏克蘭捍衛家園、譴責俄羅斯的侵略行為。有美國國防部官員警告，美國認為，俄羅斯對烏克蘭的侵略行動尚處於初步階段，目的是對烏克蘭政府發動斬首行動，並安插親俄的基輔政權。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-02-25 07:21:58
綜合外媒報導，美國高級國防官員透露，俄軍向首都基輔進攻，本次行動目標明顯是要拿取烏克蘭主要人口中心，並分為南路克里米亞、中北路白俄羅斯等路徑，攻往基輔、南部大城赫爾松（Kherson）、東北部重要城市哈爾科夫（Kharkiv）等地。
該名官員分析，首日行動使用的主要是短程彈道導彈，亦包括中程彈道導彈、巡航導彈、空對地導彈，絕大部分目標是烏克蘭政府軍設施，並遭遇烏克蘭政府軍的抵抗及反擊，美國仍然考慮向烏克蘭提供致命及非致命援助的方式，強調俄國至今的行動仍在美方意料之中，攻擊計劃與初步預期的非常接近。
該名官員並表示，對於外界憂慮俄羅斯可能動用核武，目前相關威脅沒有增加，亦沒有跡象顯示俄羅斯在行動初期對烏克蘭使用高超音速武器；美國正考慮把駐守歐洲的部隊進一步東移，以防俄國將戰火燒向北約盟友。