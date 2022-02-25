不懼俄烏開戰！美股拉回跌幅　謝金河驚：瘋狂的金融市場

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謝金河透露自己昨晚睡前看著美股大跌，想說「明天睡醒美股一定全面漆黑」，不料今早打開電腦一看，「美國道瓊工業指數從大跌996.7變成上漲92.07，令人驚訝的是Nasdaq最重跌449.61，收盤卻大漲435.1，盤中上下落差達887.23，費城半導體指數也從大跌125.12變成大漲121.36，漲幅高達3.7%...這個結果和睡覺前看到的景象完全不一樣」。
謝金河認為，「俄烏交火，為全球帶來巨大的變數，這牽動了整個大歐洲，美俄關係，甚至牽動台海，美中台三分關係，這是一個非常重大的變數，除了通膨令人心驚，這個地緣政治撞及出來的各種問題，此後會逐漸發酵，金融市場動盪會一直持續。24日美股出現意想不到的翻轉，給大家一個喘息的機會」。
謝金河最後分析，「現在直接撞擊的是俄羅斯盧布重貶，俄羅斯股市慘跌，俄羅斯RTS指數從4672.26最慘跌到1681.55，已經跌去三分之二，對俄羅斯經濟恐帶來直接影響。全球股市反應激烈，過去猛力炒作的個股跌幅很重，FB從最高的384.33跌到最低190.22美元，跌幅超過五年，阿里巴巴最慘跌至100.02美元，市值只剩下2718.12美元，台積電Adr盤中一度大跌9.94%，後來從104.38拉升到111.88美元...如果沒有拉上來，今天肯定衝擊台灣的加權指數」。（編輯：倪浩軒）