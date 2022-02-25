我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國聽語協會（American Speech-Language-Hearing Association, ASHA）（2004）的定義，口吃是一種言語流暢障礙，說話時結巴、不斷重複某些字、拉長語音，或是話語不連貫等現象，嚴重者還會合併聳肩、眨眼、甩頭等動作。
根據美聯社（AP）報導，早在古代中國、希臘和羅馬就有「口吃」的相關記載，但一直無從找到引發口吃的原因，但直到現代基因以及腦科學的研究越來越深，提供了不少線索。約10多年前，研究人員發現了第一個和口吃密切相關的基因。而特拉華大學語言障礙研究員Ho Ming Chow也研究3到5歲的兒童，超過8成的口吃兒童都是從這個年齡開始發病，研究結果顯示，從來沒有口吃的孩子，和經常口吃的幼兒大腦存在「輕微差異」。
例如，研究發現與口吃有關的基因突變，是與大腦中的「胼胝體」結構異常有關，胼胝體是一束連接大腦兩個半球、讓左右腦能夠交流的纖維。以及「丘腦」，丘腦是將感覺訊息分類到大腦其他部分的轉運站。另外，研究也認為口吃與「基底神經節」（又稱基底核）有關，基底神經節是控制骨骼肌的潛意識運動、協調運動區所控制的隨意動作，因此一旦異常時會引起不正常的軀體運動。
找語言治療師接受正規治療 美國也正針對口吃測試新藥
Ho Ming Chow表示，「口吃涉及多個基因，但是確切的遺傳原因可能會因人而異，且雖然原因不同，但最終都已影響大腦。」儘管如此，許多人仍然經常誤會口吃只是因為太緊張、害羞或童年時遭到挫折才導致的，甚至認為，「如果口吃的人努力改變自己，就可以停止」。對此，馬里蘭大學研究員Nan Bernstein Ratner表示，「我們還有很長的路要走，來改變對口吃的錯誤觀念。」
而「語言治療」是目前口吃治療的關鍵，主要以「口吃修正治療法」、「說話速度控制療法」及「說話流暢性塑成治療法」為主，不過美聯社報導中指出，美國目前正在測試治療口吃的藥物，可能在未來幾年內，被批准用於治療口吃，首先是開放成人，後來才是兒童。另一項研究表明，口吃可能與大腦中的神經傳導物質「多巴胺」水平過高有關，因此透過降低多巴胺的活性，以減緩口吃的發生。
文章來源：Unraveling the biology of a mysterious condition: stuttering
資料來源：健康醫療網 別再嘲笑口吃的人 美研究：是大腦先天差異
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊