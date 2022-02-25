名家論壇》黃創夏／和侵略者共存？自找死路！

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沒有實力，不要以為自己可以和獨裁者與侵略者套交情、談條件！
沒有實力，也不要以為自己的三寸不爛之舌可以一句安天下！
更重要的是，如果連看透獨裁者和侵略者的基本能力都沒有，只是一個「一廂情願」的傻瓜。
馬克宏的錯誤就是沒搞清楚在國際如同黑幫之本質中，實力和利益才是關鍵，任何承諾與協議沒有任何意義！
在國際社會中，條約和協議究竟是「白紙黑字」還是「一紙空文」？
國際條約和協議，在不同體制國度有著截然不同的命運。
文明國家講究的是「言出必踐」和「照章行事」；那些獨裁者和侵略者卻把「協議」當「工具」！
這兩年習近平撕毀《中英聯合聲明》片面宣告只是「歷史文件」沒收了香港人的民主與法治，這些年這樣粗暴行徑已經讓世人瞠目結舌。
現在普丁更狡猾，他以陳兵部鎮的壓力，對烏克蘭極限施壓的手法，迫使美國、北約、德國與法國出面斡旋，這幾個月當中，普丁緊抓著2014年的《明斯克停火協議》當條件，換得了美國和北約不斷公開承諾會信守承諾遵守《明斯克協議》，多次保證美軍和北約的軍隊絕對不會進入烏克蘭領土範圍之內。
結果，普丁根本在玩弄法國總統馬克宏，還有德國總理蕭茲，當法德以為可喘口氣時，安排拜登和普丁高峰會，沒想到普丁立即宣布承認在烏東兩個自行宣布獨立區域的地位，然後準備建交，馬上應這兩個「新盟國」之「邀請」，俄羅斯坦克大軍宣布堂而皇之地進入烏東地區「維持和平」！
事實上這不只是「維持和平」而已，透過可以堂而皇之進入烏東區域，俄羅斯的地面武力終於可以直達克里米亞半島和直接進入亞述海，這和過去必須從北極圈繞道大西洋、地中海、黑海與李海的千里迢迢相比，這一次普丁猶如猛虎出閘，重點不只是掌握了烏東，而是可以源源不絕地進兵亞述海與克里米亞，直接威脅中東和地中海了。
普丁等於是直接片面撕毀了《明斯克協議》！2014年因為烏東兩區域自行宣布「獨立」脫離烏克蘭，引起烏東戰爭後，法國、德國、俄羅斯和烏克蘭簽署了的《明斯克協議》，協議停火並承諾北約軍事力量不會進入烏克蘭，而俄羅斯也因此沒有承認烏東兩區的「獨立」。
八年後，反而是北約和美國自行綁手綁腳，在普丁這樣吃定西方世界的情勢之下，美國也被綑綁，無法界定普丁是否叫做「入侵」？這樣的尷尬，拜登、蕭茲和馬克宏都是啞巴吃黃蓮了。
請為烏克蘭祈禱，在獨裁者的玩弄之下，烏克蘭不知道還將會有多少厄運！
在此同時，請看看過去兩年以來的香港，再想想萬里之外的烏克蘭，台灣人更該慶幸自己的選擇是對的，沒有笨笨地相信共產黨，更沒有傻呼呼地和國民黨一樣，誤以為中南海是文明國度，以為只要兩岸簽訂《和平協議》就保萬世太平。
國際見證？烏克蘭和香港的故事中，列強已經告訴你：別做白日夢，各國會自行被所謂的「協議」而綁手綁腳，反而只是給了獨裁者玩弄自如的機會！
更不要相信虛幻的「歷史情感」，根本不會有「一家親」和「你儂我儂」！
越南最喜歡在和北京交流時，引用北越國父胡志明的話：「越南和中國真的是『恩深、義重、情長』」，但1979年在越南重申這段話後不久，鄧小平訪問美國，和卡特總統握手時說：「小朋友該打屁股了」，五十萬大軍立即揮軍南下，打了「十年懲越戰爭」！
這些歷史的鐵律告訴我們，只有「能戰才能和」，妄想靠紙張白紙黑字換取和平，根本就是癡人說夢！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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