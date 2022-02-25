俄烏開打台灣被點名　蔡正元揭台烏「6不同」：不必擔心

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蔡正元分析，「第一，今年中國大陸忙著辦喜事，北京冬奧剛辦完，接著要辦20大，忙完就已到2022年底了。第二，烏克蘭想引進北約的核導彈，威脅俄羅斯。台灣沒有做這些事，對北京沒有安全上的危險，頂多嘴巴上挑釁一下，北京會覺得無傷大雅」。
「第三，解放軍忙著提高軍事水平，沒有在海峽對岸展開戰爭部署，近期內無法做出戰爭的決定，軍機飛進菲律賓附近的什麼識別區，也是乖乖遶境平安而已，沒有什麼造次的現象。第四，歐美亂成一團，美國對中國的制裁措施全部灰灰去，現在反而是歐美要拉攏中國幫忙，北京可以輕鬆自在，不必大動干戈。美國更不敢繼續鼓動台獨，立陶宛和澳洲這種卒子，只好灰頭土臉」。
「第五，台獨政權雖然去中化，自嗨得不亦樂乎，台獨化也在熱烈進行。但北京好像一副無所畏，鉅額貿易順差繼續惠台，ECFA繼續延長，台獨越罵錢賺越多，怎麼污辱中國都沒關係，表示北京不在乎。第六，台灣的政客比烏克蘭勇敢，不會落跑。台灣的年輕人更願意上戰場，也願意打城市游擊戰，或用鍵盤及選票嚇死北京，解放軍看了也會怕，台灣真的不必擔心」。
6點分析中前面感覺都很認真，但最後一點讓許多網友笑噴，紛紛留言回覆說「一定要在第六點這麼搞笑嗎」、「最後一點真的不用擔心」、「果然文章要看到最後…」、「差點就信了」。（編輯：倪浩軒）