俄烏開戰後美股黑翻紅 台股早盤漲140點、航運鋼鐵強勁
俄烏昨（24）日開戰，美股道瓊指數盤中一度狂瀉逾850點，但隨後翻紅，美股四大指數皆收紅。亞股中，日股與韓股今（25）日早盤漲逾1%。台北股市開盤則後漲140點，來到17737點。權值股台積電早盤漲2元，來到606元。其他電子股也回神，而今日盤面焦點為航運與鋼鐵，其中貨櫃三雄與航空股漲幅2到3%。
記者許家禎/台北報導
2022-02-25 09:21:05｜2022-02-25 09:23:38
美股道瓊指數24日上漲92.07點，或0.28%，收33223.83點；那斯達克指數上漲436.1點，或3.34%，收13473.59點；標普500指數上漲63.2點，或1.5%，收4288.7點；費城半導體指數上漲121.36點，或3.70%，收3399.16點。
美股逆轉勝，台北股市跟著走揚，今日開盤後一度漲140點，來到17737點。權值股台積電早盤漲2元，來到606元。其他電子股也反彈，鴻海、聯發科、友達漲1%上下，聯電、南亞科、旺宏漲2%多，其他漲多的電子股還有力旺漲5%、元太與宏達電漲3%。
盤面焦點為航運族群，中航與台航衝漲停，貨櫃三雄長榮、陽明與萬海漲2到3%。其他，榮運、至信、中櫃漲3到5%，長榮航、華航則漲3%以上。鋼鐵股也不遑多讓紅通通，新鋼、大成鋼漲3到5%，允強、海光、運錩、彰源、威致、中鴻、第一銅、高興昌漲幅都有2%以上。