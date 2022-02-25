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高血壓患者注意！居家正確量血壓，請掌握722原則

高血壓患者注意！居家正確量血壓，請掌握722原則
高血壓患者注意！居家正確量血壓，請掌握722原則

健康醫療網

2022-02-25 09:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】高血壓堪稱隱形殺手，因多數患者不會出現明顯症狀，容易被忽視。根據2015-2018年國民營養健康狀況變遷調查結果，18歲以上人口中，每4人就有1人罹患高血壓。台灣高血壓學會理事長高憲立表示，許多患者病識感不高、沒有積極治療，將引發全身性併發症，對國民健康、醫療支出及社會成本負擔很大，因此重要的是患者定期且正確地量血壓，達到早期診斷的目標。學會於2/20邀請全台基層院所醫師進行教育講師培訓，希望將「居家血壓量測」概念傳遞各地醫療人員及民眾，提升國人對血壓的自我管理。

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高血壓恐引全身併發症　培訓基層醫師盼民眾落實「量血壓」

高血壓可能會引發終端器官損傷（End Organ Damage），由於高血壓的影響遍及全身動脈系統，在腦部會增加腦中風、腦出血風險；在眼睛會增加視網膜病變風險，在心血管系統則會增加心臟衰竭、冠狀動脈硬化、心肌梗塞、主動脈剝離等急症風險；長期高血壓也會影響腎功能，嚴重可能導致腎衰竭；若影響全身周邊血管，例如下肢動脈硬化，將使患者不良於行，面臨截肢風險。

高憲立理事長呼籲，「別等到引起併發症，不然就為時已晚了。」務必要增強國民認知、正確的診斷、以及妥善的治療處置，這同時是舉辦本次教育講師培訓的目的，畢竟從醫院診所到一般民眾之間，對醫療認知仍存在落差，希望透過將最新的準則與概念，傳遞給基層醫師，進而落實到民間。

務必掌握血壓變化　提供醫師做更確實的診斷

要避免併發症帶來的遺憾，高血壓患者「定期且正確量測、控制血壓」，是醫療上的重點，現今量測血壓的方式可分3種，但各有優缺點：

一、診間血壓量測：民眾到醫療院所，或健康檢查時所量測的血壓，但因測量時的時間、空間有限，導致測量結果可能產生誤差。高憲立說明，常常會聽到「白袍高血壓」，指的是民眾就醫時會因緊張而導致血壓上升；有的人甚至平時血偏高，然而到診間量測的一次性數值卻是正常，這都會造成醫師無從精準判斷。

二、 24小時動態血壓量測：需要用隨身攜帶的機器，24小時監控血壓值，白天每隔15至20分鐘量一次；睡眠時則每隔30至60分鐘量一次。藉由多點數據來分析白天與夜間的血壓波動，也可以取得血壓平均值來減少單次測量血壓的誤差。然而，高憲立理事長表示，機器沒有健保給付，量測方式及數據判讀，對患者來說較為困難，並不方便。

三、居家血壓量測：高憲立理事長表示，最為便利且經濟，因為在家中測量時狀態大多平靜，相對能夠減少情緒或活動造成的誤差，降低白袍高血壓對數值造成的影響，但民眾要注意是否使用正確的測量方式。

居家血壓量測最方便　只要掌握「722」原則

根據2020年台灣心臟學會與高血壓學會發表的居家血壓共識中，強調居家血壓量測在控制高血壓的重要性。高憲立理事長表示，建議回診前或調整降血壓藥物後，應在家中早、晚量測血壓，以「722」原則進行：連續7天（天天量），每天2回（早晚量），每回2次（隔1分鐘）。落實居家自我血壓量測，透過連續記錄多筆血壓數值資料，讓醫師可作為準確治療的評估參考。



資料來源：健康醫療網 高血壓患者注意！居家正確量血壓，請掌握722原則

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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