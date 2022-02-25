最高1.3萬！農漁民子女助學金3月1日起受理

為協助農漁民子女繼續升學，農委會設立助學金，110學年度第2學期農漁民子女助學金將於3月1日開始受理申請，有需求的民眾可於3月31日前，向戶籍所在地基層農漁會申請，最高可領1.3萬元。
記者許若茵／台北報導
2022-02-25 09:41:45
農委會說明，農漁民子女助學金申請條件包括申請人為農保被保險人、農會正會員農民或漁會甲類會員漁民、學生父母109年度綜合所得總額未超過新台幣114萬元、學生就讀國內大專校院或高中職，前一學期德行成績乙等或70分以上，且未領取政府學雜費減免優待補助者。
農委會指出，符合條件的農漁民可在受理期限內提出申請，將依學生就讀公立或私立大專校院或高中職給予4000至1萬3000元不等的就學補助。但若符合其他部會免學費或助學措施，僅得擇一請領，例如選擇教育部免繳學費措施，就不得領取農漁民子女助學金。
農委會說明，有關農漁民子女助學金申請規定可詳閱「農漁民子女助學金申請作業要點」；農委會已併同申請表件登載於官網，可點選「線上申辦」中的「農民福利與救補助」下載。關於申辦事宜或有相關疑問，可就近洽詢當地基層農漁會；或於農委會網站點選「便民服務」內「常見問答集（FAQ）」中「歡迎申請農漁民子女助學金」查詢；亦可撥打農委會農業諮詢專線（02）4499595詢問。