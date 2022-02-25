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LINE別亂傳小愛心！這色代表「只是朋友」：一直都發錯

▲在emoji（表情貼）裡，有9個不同顏色的小愛心，各有不同含義。隨興亂按噴發愛心，可能被解讀為「我們只是朋友」。（圖／記者黃韻文攝）
▲在emoji（表情貼）裡，有9個不同顏色的小愛心，各有不同含義。隨興亂按噴發愛心，可能被解讀為「我們只是朋友」。（圖／記者黃韻文攝）

記者黃韻文/綜合報導

2022-02-25 10:56:20｜2022-02-25 11:14:18

emoji（表情貼）裡面有許多小愛心，顏色有如七彩霓虹燈，除了最常見的紅色愛心，截至去年9月推出的Unicode 14.0版本，已經累積多達9個不同顏色的小愛心。對一些人來說，差別只在於顏色不同，但對了解emoji含義的人而言，收到時可能會覺得「別有用心」。像是隨手傳了一個橘色愛心，沒想到對方卻解讀為，原來你只把彼此當朋友。

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近日「小紅書」瘋傳1張9色愛心含義表，像是紅色代表愛你、橘色代表朋友、綠色代表忌妒，各有不同含義。致力推廣emoji表情貼的網站「EmojiAll」，曾介紹不同小愛心代表不同意思，根據「EmojiAll」指出，這些愛心含義是基於該符號的原始提案及色彩心理學研究，確切含義還是得依照上下文來解讀。

▲emoji（表情貼）共有9色小愛心，代表不同含義。（圖／記者黃韻文攝）
▲emoji（表情貼）共有9色小愛心，代表不同含義。（圖／記者黃韻文攝）
❤️紅色：是最經典的心形emoji表情，常用於情侶、家人、朋友之間，就是炙熱的愛、強烈的愛，是最不容易出錯的心形表情。

💛黃色：三原色之一的黃色，讓人聯想到燦爛的陽光，代表樂觀與平靜，最常被用來表達友情與親情，或是生命的美好與喜悅。

🧡橘色：傳橘色愛心可能要多想三秒，除了代表「欽佩」的意思，也有「友達以上、戀人未滿」，甚至是「只是朋友」的含義。

💚綠色：除了是環保色，綠色也代表羨慕或嫉妒，在一些文化背景下，綠色表示背叛或被欺騙，像是綠光罩頂、戴綠帽。綠色愛心最常被用來表示吃醋，例如「聽說你們在一起了，恭喜💚」。不過當情侶爭執時，綠色愛心也有吵完架求和好的暗示。

💙藍色：是一個僅用於朋友和柏拉圖式關係的心形emoji，不像紅色愛心是狂熱的愛，藍色愛心追求靈魂聯繫，而非肉體的柏拉圖式愛情。所以有些人會認為，若收到橘色和藍色愛心，代表被對方宣布出局。

💜紫色：通常用在親友或是父母和孩子之間，傳達親情。有趣的是，紫色愛心也常用於BTS防彈少年團相關話題，起因是成員金泰亨創作的「I purple you」，代表「我紫愛你」，紫色愛心因此成為BTS粉絲最愛的符號。

🤎咖啡：色彩心理學上代表可靠、穩重，可以用咖啡愛心表達平穩的喜愛，或是用來表示心形巧克力。

🖤黑色：黑色最常被用來代表悲傷、無情、沮喪，除了用於表達RIP（逝者安息），也有叛逆、黑色幽默的意思。在一些文化背景下，黑色愛心代表無情、沒良心、仇恨。

🤍白色：正面意義上，白色是真誠、純潔，像是純白的愛。在負面意義上，白色也有空虛、孤單的感覺。白色愛心除了代表純潔的愛、白色情人節、白色巧克力，也有人視為和黑色愛心一樣，具有哀悼、節哀之意。

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