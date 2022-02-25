NBA／喬帥落馬！Medvedev打破「Big4」壟斷　首登球王

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雖然澳網慘遭Nadal完成史詩逆轉，但近況不錯的Medvedev憑藉Djokovic在杜拜意外落馬，還是成為史上第27位球王。也是繼Yevgeny Kafelnikov和 Marat Safin之後，第3位俄羅斯級的球王。
Djokovic吞下賽季首敗，但他仍然展現風度祝賀Medvedev，直言他配得上這個位置。也強調只要身體和生活環境允許，自己會繼續打球， 不管年紀多大都在意贏下每一場比賽。
「我仍然很有動力，當我輸掉一場比賽時，我會很生氣。我在乎比賽，我希望每一場贏球，就像巡迴賽中的其他人一樣，無論年齡大小。實際上我很高興我每天都有很多情緒，因為這意味著我真的想成為這項運動的一部分，想成為巡迴賽的一份子。」Djokovic表示今天不是屬於自己的日子，但Vesely確實打得更好，不但發球起到關鍵作用，在接發球局也做得很好，也稱讚對手的反拍很棒，不但回球很低、質量也很好。
因為未打疫苗而無法參加澳網，Djokovic今年並沒有參加太多比賽，他也認為自己還在找感覺。「我不認為年齡真的是我職業生涯的一個限制因素。就我的身體保持以及恢復的方式而言，我仍然感覺很好。可以說，它一直在為我服務，這顯然在鼓勵我繼續前進。」