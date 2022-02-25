外交部：台灣加入對俄羅斯的經濟制裁！嚴厲譴責發動戰爭
俄烏開打引發全球關注，行政院長蘇貞昌今（25）日赴立院施政報告前表示，嚴厲譴責侵略行動，而外交部也發布新聞稿重申將加入國際社會對俄國的經濟制裁，並嚴厲譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》入侵烏克蘭的行動。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 09:56:50
外交部表示，「中華民國台灣政府嚴厲譴責俄羅斯違反《聯合國憲章》發動戰爭，以武力入侵烏克蘭並強佔烏國領土，此舉不僅破壞區域及全球和平與穩定，也是對以規則為基礎的國際秩序，以及維護保障各國主權與領土完整的國際法體系，構成最為嚴峻的威脅及挑戰。」
外交部指出，「中華民國台灣作為國際社會民主陣營的成員，堅定捍衛民主自由及法治人權的普世核心價值，對俄羅斯不以外交協商的和平方式解決爭議，卻選擇以強凌弱的武力威嚇手段，至表遺憾。為敦促俄方停止對烏克蘭的軍事侵略，以及儘速恢復各方的和平對話，中華民國台灣政府宣布將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。」
外交部強調，「中華民國台灣政府重申並再度呼籲尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，反對以武力或脅迫方式片面改變現狀，支持各方在國際法架構下，透過和平、理性的對話與協商解決歧見。我國將持續與美國及其他理念相近國家緊密協調，採取適當的因應作為，協助烏克蘭早日遠離戰禍，恢復區域及全球的和平與穩定。」（編輯：倪浩軒）