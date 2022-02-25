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抽到全聯「1萬禮品卡」嗨爆！眾下秒揭殘酷真相：不能用

▲知名連鎖超市「全聯福利中心」因時常推出多樣商品及優惠價格，相當受到台灣人喜愛。（讀者提供）
▲知名連鎖超市「全聯福利中心」因時常推出多樣商品及優惠價格，相當受到台灣人喜愛。（讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 10:17:54

知名連鎖超市「全聯福利中心」因時常推出多樣商品及優惠價格，相當受到台灣人喜愛，不過近日有網友收到抽中全聯價值10000新台幣禮品卡的消息，趕緊PO上網詢問大家「是真的嗎？」而貼文曝光後，立馬出現許多網友揭露殘酷事實：「不用想就是騙人的，沒這麼好康！」 

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該名網友23日在臉書社團「全聯消費經驗老實說」中貼文，她表示朋友傳來全聯活動連結，上頭寫著「恭喜！您的獎品是一張價值10000新台幣的禮品卡」，還要求得分享給20個朋友，讓她半信半疑問：「想請問這個活動是真的嗎？還是又是詐騙了⋯」 

▲（圖／翻攝自臉書社團「全聯消費經驗老實說」）
▲近日有網友收到抽中全聯價值10000新台幣禮品卡的消息，趕緊PO上網詢問大家「是真的嗎？」（圖／翻攝自臉書社團「全聯消費經驗老實說」）
貼文一出，網友紛紛留言，「不用想就是騙人的，沒這麼好康」、「這看起來就很粗糙」、「我也有收到」、「看到網址就不對了啊，拜託」、「當然假的，還有全家跟小7的版本呢」、「分享才能領奬？肯定是詐騙」、「當然是假的，怎麼這麼多人相信」、「點下去不是有病毒，就是竊取收集手機資料」。 

也有網友認為，最直接的辨識方法就是字體，「看到簡體字直接略過」、「要騙也不認真一點，還簡體字」、「簡體字很假」、「簡體字就詐騙啊還要分享」、「簡體字就不用當真，而且好康的不會落在你頭上」、「簡體字假的，公司有澄清囉」。 

而全聯先前也呼籲民眾，此為詐騙訊息，並非官方活動，如有全聯的活動訊息皆會於官方網站上曝光，民眾可先查詢，全聯也會針對詐騙事宜採取法律途徑，並提醒大家請勿點入來路不明的網址連結，小心受騙上當。（編輯：賴禹妡） 

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