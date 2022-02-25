足球／烏俄軍事衝突 三國拒絕前往俄羅斯踢世足附加賽
俄羅斯和烏克蘭爆發軍事衝突，引起全球關注，此事對體壇也有影響，不僅歐足聯予以譴責，波蘭、瑞典和捷克三國足協也發布聯合聲明，將不會前往參加在俄羅斯進行的2022卡達世界盃歐洲區預賽B組附加賽。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-25 10:59:44
聲明中表示，由於目前俄羅斯和烏克蘭之間衝突的迅速升級，已經影響到當地安全局勢，因此波蘭、瑞典和捷克足協表達堅定的立場，不會前往參賽。同時呼籲歐足聯更改在3月24日到29日的世界杯歐洲區預賽附加賽的地點，強調不應該繼續在俄羅斯聯邦國土上進行。
「本協議的簽署國不會考慮去俄羅斯參加比賽。我們觀察到的軍事衝突將給我們的國家隊和官方代表團帶來嚴重後果，大大降低安全性。」三國足協在聲明中要求國際足聯和歐足聯處理此事，提出相關替代方案。
目前歐足聯也發出聲明譴責俄羅斯對烏克蘭進行的軍事入侵行動，「作為歐洲足球的管理機構，歐足聯正在不遺餘力地根據和平、尊重人權的歐洲共同價值和奧林匹克憲章，發展和促進足球運動。我們仍然堅定地支持烏克蘭足球，並隨時準備向烏克蘭人民伸出援手。」
而對於三國足協提出的要求，歐足聯表示正以最快的速度和最嚴謹的態度處理此事。將在明天的執行委員會緊急會議上，做出相關的一系列決定。