碩豐爆內線！賴品妤父親也捲入　公司7高層全交保

立委賴品妤父親賴勁麟因涉嫌內線交易避損，昨遭檢調搜索、約談，經檢方複訊後，認賴勁麟涉嫌違反《證券交易法》內線交易罪，深夜諭令30萬元交保。今（25）日凌晨他交保離去時，被媒體詢問會不會影響女兒選舉？對內線交易有沒有話要說？賴勁麟一句話也沒說，在親友護送下快速離開。
記者潘千詩／台北報導
2022-02-25 10:50:51｜2022-02-25 10:54:38
除賴勁麟交保外，同樣遭約談的碩豐數位科技研發主管許尚毅80萬元交保、營運事業處副總經理梁文治10萬交保，總經理特助薛孝宇30萬交保且限制住居、營運事業處人員王大維15萬交保且限制出境出海、財務管理處經理吳瑞華20萬交保 、稽核室經理葉思妤15萬元交保。
賴勁麟為民進黨新潮流，曾任立委，也擔任過行政院勞委會副主委，2016年接任神腦國際董事長，一度被外界質疑是酬庸，目前是興櫃公司太陽能開發商雲豹能源科技董事長。女兒賴品妤目前是民進黨籍立法委員。
據了解，調查局依據金管會資料發現，2016年間，賴勁麟擔任興櫃公司「碩豐數位科技」副總時，事先知悉俄羅斯賭場將修訂與碩豐的「管理服務協議」及「終止設備提供協議」，預計減少博奕設備，影響碩豐營收的重大利空消息後，與總經理特助薛孝宇等人，涉於禁止交易期間內出脫股票，規避損失。
據了解，賴勁麟規損約數十萬元，涉嫌《證券交易法》內線交易罪。台北地檢署24日指揮調查局新北市調查處兵分6路搜索，並約談賴勁麟等人，複訊後交保。