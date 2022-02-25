保衛台海和平一甲子！M41A3戰車光榮除役

M41A3輕型戰車在國軍服役超過60年，陸軍裝甲兵訓練指揮部今（25）日於新竹湖口長安營區舉辦「陸軍M41A3戰車除役典禮暨裝訓部93周年隊慶」，由陸軍司令徐衍璞上將主持，邀請歷任指揮官及貴賓共襄盛舉，儀程中安排時光迴廊導覽、戰鼓表演及M41A3動態展示等，歡送M41A3戰車光榮除役。
記者呂炯昌／新竹報導
2022-02-25 11:25:41｜2022-02-25 11:26:34
陸軍裝訓部指出，民國47年（1958年）陸續接裝美援M41系列戰車，包括M41及M41A1、A2、A3等型式，截至民國70年計792輛；民國59年起，為驗證裝甲、裝步師編裝作戰效能，實施「長城演習」，M41A3戰車成為操演主力，因此「長城」也成為裝甲兵旅對抗演習之代號，M41戰車也是我國使用數量最多、作戰部署最廣、使用效益最高及服役時間最長的戰車。
裝訓部指出，國軍M41系列戰車雖然多次實施性能提升，但伴隨著長期服役，裝備料件不易取得且維護成本過高，繼M48、M60A3戰車獲裝後，陸續更替為地區防衛性武器。迄民國95年，僅存17輛M41A3戰車，持續擔任外島地區前線作戰任務。
國軍M41戰車自民國47年服役迄今，歷經一甲子的歲月，作為地面阻敵作戰最重要的利器，不分晝夜地捍衛民主自由，守護著美麗家園。我們透過此次除役典禮，回顧這段光榮歷史，同時也向這位最堅實的老戰友致上最高敬意。
裝甲兵出身的前參謀總長霍守業致詞時表示，M41A3戰車在台服役超過一甲子，如今除役讓他感到不捨，但他也感謝M41A3戰車協助捍衛民主自由長達60年。
裝訓部教勤營第二連車長許祐齊上士表示，M41A3戰車是陸軍地面裝備履帶車輛中唯一使用汽油引擎的車種，因此後勤保養特別花費心思，在M41A3除役後未來將以CM11戰車或M60A戰車取代。
徐衍璞頒布M41A3戰車除役後，與霍守業共同頒授戰車除役紀念銘版，這塊銘版長47公分，象徵M41戰車從民國47年就加入國軍服役，受保衛家園。