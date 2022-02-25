邱澤新婚後首談心境　情緒「全靠自己消化」

才剛閃婚許瑋甯的台北電影節影帝邱澤，最近與金馬獎最佳女配角文淇主演的《生活家》在八大首播。邱澤在戲裡貼心照顧加班的下屬文淇，會送她回家，更適時擔任心靈導師，替對方解答職場上的各種難題。邱澤受訪時提到，如果換成自己遇到問題時，因為自己不太會傾吐情緒，所以幾乎都是自己消化。
記者楊慧玲/綜合報導
2022-02-25 13:00:00
邱澤透露理想的生活家是懂得放慢腳步，跟自己相處，而他最欣賞的生活家，就是自己。他會選擇照著自己的生活步調前進，不會有太多的勉強自己，「今天遇到的，不管是開心、難過或是沮喪挫折，它依舊是今天的一部分。」如果心情不好，或者是遇到不順利事情，他會選擇趕快去睡覺，睡起來就是隔天了，隔天就會比昨天更好！邱澤說：「我都會告訴自己，已經進步一點點就很厲害了，如果用一個詞來形容我的生活態度，就是『隨遇而安』。」
邱澤在《生活家》中飾演知名會計師「顧飛」，由於角色的職業背景，讓邱澤在台詞上面花了很多時間，除了有很多專業術語的台詞必須非常熟練，再加上「顧飛」的個性，是一個有時候說話速度會很快的人， 也讓邱澤在拍戲時必須把台詞記得非常熟，邱澤說：「很多專業的術語是自己沒聽過的，如果沒有事先了解的話，說起來就會很生硬。」