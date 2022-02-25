年初全台降雨341.6毫米史上第2高！氣象局：這2原因害的
這個冬季「雨神同行」是真的！中央氣象局預報中心主任呂國臣指出，2021/2022年的冬季，冷暖交替頻繁天氣變化大，尤其在今年1月中旬過後，受到數波鋒面、南方雲系及華南雲雨區接連影響，全台各地雨量都明顯偏多。統計今年元旦到2月23日為止，代表全台氣候的13個平地測站平均雨量高達341.6毫米，創下70年來第2高紀錄，僅次於1983年的403毫米，超過同期的2倍，降雨日數多達26.4天（氣候平均值19.7天），也是近30年來次多，僅次於2016年。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-25 11:17:16
從年初至今迎風面的北部及東北部地區，霪雨霏霏真的看不見陽光！氣象局進一步統計，包括基隆、宜蘭、淡水、台北4個測站，累積日照時數僅45.1小時，創下70年來最少的紀錄，比起同期氣候平均值127.2小時，曬到太陽的時間不到4成，真的是被雨水困住了近2個月！
呂國臣表示，整體來看今年冬季（去年12/1~今年2/23），全台灣除了中部地區維持正常以外，其他地區都是偏多雨的狀況，總累積雨量是往年同期的1.5倍，細看13站的統計資料，蘇澳地區創下史上最多雨的紀錄，另外，往年南部地區冬季算是進入乾季，但今年恆春的累積雨量卻是同期的2.6倍，多雨的情況相當明顯。
另一方面，今年冬季氣溫方面，北方冷空氣南下頻繁，共有5波大陸冷氣團、1波強烈大陸冷氣團及1波寒流南下，各地氣溫變化相當快速，但整體來說並沒有極端偏冷的狀況出現，全台僅玉山站偏高溫較顯著，明顯高於氣候平均值，其餘各站都在氣候平均值正負攝氏0.5度以內，相對來說屬於正常的狀況。
呂國臣解釋，這個冬季因為東亞海溫偏低，雖然北方的冷空氣發展還是很活躍，東亞主槽偏深但位置偏東，也代表冷空氣多往日韓、東北亞方向移動，連帶使得台灣地區受到直接南下的強冷空氣影響較小。不過另一方面，台灣附近偏東風的情況就很明顯，加上1月中旬過後，南支槽在喜馬拉雅山以南形成的低壓明顯，造成中高層水氣明顯偏多，兩者交互啜用之後，才會使得今年初雨勢這麼連綿不絕。
不過好消息是，目前看來今年初這波降雨已經結束，氣象局預估，今年春季3月到4月台灣地區將以偏少雨的機率較大，5月則恢復正常。