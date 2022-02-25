俄軍佔領車諾比、脅持人員　一座廢棄核電廠為何重要？

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當時，有大量高能量的放射線物質被釋放到大氣層中，據悉是第2次世界大戰廣島原子彈爆炸的400倍以上。爆炸過後，遭核能放射線塵污染的雲層飄往前蘇聯西部、西歐、東歐、斯堪地那維亞半島、不列顛群島和北美東部等地區，對世界影響甚鉅。烏克蘭、白俄羅斯及俄羅斯境內，污染尤其嚴重，許多人餘生都飽受核輻射折磨，直到過世。
事故過後，核輻射物質並不是一次就消失，而是持續存在於核電廠中，前蘇聯政府為了防止這些有害物質繼續外擴，建造了被稱為「石棺」的水泥圍牆和上蓋，覆蓋住損毀的4號機組。然而，這具石棺只能算是臨時防禦措施，最多只能支撐30年，除了風化、內部濕度會腐蝕石棺以外，還有可能因地震等天災而倒塌。
為了因應這個問題，車諾比基金於1997年成立，執行遮蔽計劃（Shelter Implementation Plan, SIP），在4號機組反應爐廢墟及舊石棺上，再建造新的遮蔽結構體。2012年4月26日，「新石棺」開工建設，多數資金來自各國政府，並於2016年11月29日正式安裝完成。
雖然多年來一直被視為未爆彈，但在多國齊心協助下，車諾比的問題暫時得到解決。不過，這一切卻在2022年2爆發的俄烏戰爭中有了變化，俄羅斯軍隊於24日控制車諾比核電廠，與此同時，白宮發言人莎琪（Jen Psaki）也在記者會上透露：「可信消息指出，俄羅斯士兵目前將車諾比設施的工作人員挾持為人質。」
由於核電廠內的核輻射物質至今仍未完全消散，外界憂心，一旦該廠被砲擊，車諾比核災事件恐將重演，屆時歐洲也難逃影響，甚至認為俄軍脅持核電廠的舉動，也可謂是另類的核戰場，俄國是想藉此威脅歐洲。
此外，從地理位置上來看，車諾比位於從白俄羅斯到烏克蘭首都基輔的最短路線上，能讓俄國加快從白俄羅斯到基輔的速度，達到推翻烏克蘭執政當局的目標。分析認為，這條路線是俄軍入侵烏克蘭的4個主軸之一，這樣的混合攻勢也構成自二戰以來，對歐洲國家的最大攻擊。