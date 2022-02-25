228連假好天氣！西半部晴朗高溫上看30度 東部偶有小雨
週六（2/26）開始就是連續3天的228連假，中央氣象局預報中心技正羅雅尹指出，隨著大陸冷氣團減弱及水氣慢慢減少，各地天氣逐步回穩，不過受到微弱東北季風影響，週六北部及東半部地區雲量偏多，偶有一些零星短暫陣雨，但雨勢並不明顯，至於中南部地區大多為晴到多雲的穩定天氣，但特別提醒連假期間西半部地區及外島金門、馬祖容易有局部濃霧，提醒民眾開車及搭機往返留意濃霧影響。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-25 11:46:24
羅雅尹指出，今（25）日雖然冷氣團減弱，白天各地氣溫緩步回升，不過早晚還是偏涼，預估西半部地區低溫僅13到15度，東部地區低溫約攝氏17度。白天之後北部高溫約攝氏18度，中南部地區約攝氏22到25度，東部地區高溫約攝氏21度。桃園以北及東半部地區偶有短暫雨，但雨勢並不明顯。
羅雅尹說，連假初期受到微弱東北季風影響，北部山區、基隆北海岸及東半部地區雲量偏多偶有短暫雨，中南部地區維持晴朗的好天氣。週日（2/27）北部高溫再略降攝氏1到2度左右，基隆北海岸、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
至於下週一（2/28）連假最後一天，東北季風已經減弱，各地大多都是多雲到晴的好天氣，僅東半部地區及北部山區偶有零星短暫陣雨，西半部地區高溫可達攝氏26到30度，白天感受稍微偏熱一些，東部地區高溫約攝氏24到25度。不過羅雅尹提醒，連假期間各地早晚偏涼，西半部地區日夜溫差可達攝氏10度左右，早出晚歸的民眾務必要做好保暖準備。