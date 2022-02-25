今日烏克蘭明日台灣？邱國正駁斥：環境不同不能相提並論
俄羅斯昨日派兵攻打烏克蘭，台海局勢也引發關注。國防部長邱國正表示，已成立專案小組關注俄烏局勢，並注意對岸是否產生連動，國防部將密切注意，但他也強調，烏克蘭地緣與台灣不同，不能完全相提並論，但國家要靠自己來防衛。
記者呂炯昌／台北報導
2022-02-25 11:57:00｜2022-02-25 11:57:22
立院院會今日邀請行政院長蘇貞昌與內閣閣員進行「立法院施政報告及備詢」，邱國正在會前接受媒體訪問，談及烏克蘭及俄羅斯局勢議題。邱國正表示，這幾天烏克蘭及俄羅斯局勢成為焦點，很多學者專家都有論述和比照，都有相關的立論基礎，國防部已成立專案小組，會參考相關意見，但不會評論與參與討論。
邱國正進一步表示，國軍更注意到，對岸會因俄羅斯及烏克蘭之間問題產生連動，國防部會密切注意；國軍不管在任何狀況下，始終都以戰訓為本務，而國外發生的事情，他山之石可以攻錯。
媒體追問，國防部是否下令，部隊正副主官不能同時離營？邱國正表示，國軍目前除維持戰訓本務，也要求正副主官不要同時離營，其實包含過年期間同樣有這樣要求，以防範任何突發事件，能隨時應變各種情況。
針對「今日烏克蘭，明日台灣」說法，邱國正表示，烏克蘭和台灣畢竟還是有一點差異，不管是地緣、地理環境有不同的地方，不能完全相提並論，但有個結論可以參考，「自己的國家要靠我們自己來防衛」。