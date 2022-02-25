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詐離島航線補助9億多　德安航前董座郭自行、黃春發起訴

▲德安航空前董事長郭自行、美亞集團董事長黃春發長期作假帳，詐領民航局補助，金額破9億，遭北檢起訴。（圖／NOWnews資料照）
▲德安航空前董事長郭自行、美亞集團董事長黃春發長期作假帳，詐領民航局補助，金額破9億，遭北檢起訴。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-25 11:50:58｜2022-02-25 11:56:45

德安航空董事長郭自行被控長期做假帳，浮報機隊維修費、各項管銷支出，並詐領民航局離島航線補助款、獎助金，郭自行供出金主「德安美麗信」事業體董事長黃春發才是幕後黑手，台北地檢署清查，2人詐領款項合計9億1584萬餘元，今（25）日依詐欺、偽造文書、洗錢、商業會計法、侵占等罪起訴2人，並建請法院宣告不法所得。

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檢方調查，民航局為照顧離島偏鄉居民、鼓勵航空業者分擔飛航任務，訂《大眾運輸事業補貼辦法》，編列預算補貼飛離島的航空公司。德安航空自2005年起經營蘭嶼、綠島、七美、望安等5條離島冷門航線，每年可向民航局申請虧損補助款。德安第一任董事長為黃春發、總經理為郭自行。

檢方查出，美麗華黃家成員的黃春發，是黃家二房黃榮華次子，1999年美麗華集團分家，發展出美麗華、德安、美福3大事業體。黃春發主導德安集團，入主上市志合運輸及美亞鋼管，經營版圖擴張至德安百貨、德安航空、代理雙龍汽車及美麗信酒店等。早年，黃春發以旗下美亞集團在境外的子公司購買飛機，租給德安獲利，再向民航局申請補助金共1.3億餘元，美化美亞集團財務。2012年間，郭見有利可圖，以100萬美元買下德安及美亞集團海外子公司，繼續詐領。

檢方查出，郭另設境外公司製作不實維修交易，向德安航空請款，款項流向自行操控的境外公司，造成德安虧損擴大，再藉德安虧損為由向民航局詐領補助，將德安的虧損全交給政府買單，郭則侵占價差。至於德安的5條離島航線，每年向民航局申請250萬獎助金，10年估計詐領上億元。

檢方另扣押RAL境外公司存款，郭自行名下新北市汐止區忠三街建物及土地，日後將執行變價發還民航局。

檢方查出，黃、郭自2005年6月起至2018年2月，侵占德安航空資金，總計約2819萬多元美金，同時詐領民航局補助業者飛離島航線的補助款，總計金額高達9億1584萬2473元。其中，黃、黃2人自2005年至2012年犯罪所得2億5238萬多元，郭自2012年至2018年犯罪所得6億6346萬多元。

檢方直指，《民用航空法》的財務檢查規定簡陋，缺乏如《證券交易法》有關公開發行公司之財務及會計、審計等相關監理規範，更缺乏同等級的財報揭露、金融檢查強度、自律及他律之法律責任，導致航空業者郭自行、黃春發利用法規漏洞，詐領民航局補助款長達10年以上且高達數億元均未遭察覺，還可輕鬆規避刑責較重的《證交法》特別背信、非常規交易等刑責。

檢方認為，交通部民航局自應研議修法補強，使航空公司財務狀況能至少達到與公開發行公司相同強度的公共監督，方能避免人謀不臧、財務失靈影響飛安的憾事。

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