俄烏戰爭影響台灣局勢？專家：美國態度是關鍵

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美國政界普遍認為，美國如何處理烏克蘭危機、是否採取具體行動，將會影響北京對於處理台灣問題的判斷。共和黨眾議員馬斯特（Brian Mast）2月23日在推特發文，強調「如果你認為，習近平沒有觀察世界對蒲亭的反應，那就是大錯特錯。」
五角大樓前戰略家、范登堡聯盟顧問委員會（Vandenberg Coalition Advisory Board）成員克羅尼格（Matthew Kroenig）接受福斯新聞訪問時表示，若要抵禦中國犯台必須要有戰略。克羅尼格表示，「我們需要的是防禦戰略，捍衛我們的利益及歐洲和亞洲的和平與穩定。」他認為要阻止中國蠢動，最好的方法就是在美國在該區域增加海軍，並且提升台灣的飛彈打擊能力。此外，如果美國真的要保護台灣，還有一點要特別留意，就是核威脅，「我們必須準備在歐洲與俄羅斯打交道，在亞洲與中國打交道......如果習近平察覺到（美國對）烏克蘭的反應疲弱，他會認為這是（對中國侵台）開綠燈。」
川普政府時期專責東亞事務的前國防部副助理部長克林克（Heino Klinck）認為，中國對於侵台要付出的代價已縝密計算，目前他們正在仔細觀察，看西方如何回應俄羅斯入侵烏克蘭的行動，作為策略調整的依據，「任何軟弱的跡象……都會被中國考慮在內。」
不過部份專家持相反意見，像是長期關注美中國家安全問題的風險公司Strategy Risks首席執行長史通費雪（Isaac Stone Fish）表示，對中國來說，美國不太可能同時參與俄烏及台海兩個戰場，因此若是美國捲入烏克蘭危機越深，反而越是激勵中國對台灣採取行動。
哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Research Insistute）博士後研究員南樂（Lev Nachman）接受CNN訪問時表示，「美國對烏克蘭和台灣的態度不會一樣，因為美國幾十年來與台灣建立的關係，和美國對烏克蘭、歐盟或北約的責任並不相同。」此外，南樂強調，北京雖然會觀察美國應對烏克蘭危機的態度，但仍要把地緣政治的因素計算進去，不可能因烏克蘭而迅速改變對台戰略。