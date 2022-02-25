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俄烏戰爭影響台灣局勢？專家：美國態度是關鍵

▲俄羅斯總統蒲亭入侵烏克蘭，使得中國是否會入侵台灣的疑慮升溫。（圖／翻攝自Twitter）
▲俄羅斯總統蒲亭入侵烏克蘭，使得中國是否會入侵台灣的疑慮升溫。（圖／翻攝自Twitter）

國際中心詹凌瑀/綜合報導

2022-02-25 12:07:53

俄羅斯於2月24日清晨向烏克蘭發動全面入侵，震驚全世界，尤其是先前認為「俄羅斯不會動武」的專家更是跌破眼鏡。就在俄烏衝突演變成戰爭之際，中國是否會入侵台灣的疑慮升溫，台灣更登上推特熱門關鍵字，顯見國際間對此台海局勢的高度關注。對此，美國外交政策專家普遍認為，現階段北京仍不會輕舉妄動，而是緊盯俄烏衝突發展，作為對台策略的參考依據。

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美國《大西洋月刊》高級研究員舒曼（Michael Schuman）24日以「台灣是下一個？」撰文指出，中國對自由世界秩序構成的威脅，是其他國家難以做到的。相較之下，俄羅斯是衰落中的大國，其經濟活力難以維持長期的政治影響力，他認為蒲亭選在此時攻擊烏克蘭，是想在還有能力時試著拿下想要的東西。然而，中國和俄羅斯不同，中國長期發展經濟、外交和軍事實力，「俄羅斯雖是今天頭條，但中國才會是威權運動先鋒。」因此，國際社會更該擔心的是中國及習近平。

美國政界普遍認為，美國如何處理烏克蘭危機、是否採取具體行動，將會影響北京對於處理台灣問題的判斷。共和黨眾議員馬斯特（Brian Mast）2月23日在推特發文，強調「如果你認為，習近平沒有觀察世界對蒲亭的反應，那就是大錯特錯。」

五角大樓前戰略家、范登堡聯盟顧問委員會（Vandenberg Coalition Advisory Board）成員克羅尼格（Matthew Kroenig）接受福斯新聞訪問時表示，若要抵禦中國犯台必須要有戰略。克羅尼格表示，「我們需要的是防禦戰略，捍衛我們的利益及歐洲和亞洲的和平與穩定。」他認為要阻止中國蠢動，最好的方法就是在美國在該區域增加海軍，並且提升台灣的飛彈打擊能力。此外，如果美國真的要保護台灣，還有一點要特別留意，就是核威脅，「我們必須準備在歐洲與俄羅斯打交道，在亞洲與中國打交道......如果習近平察覺到（美國對）烏克蘭的反應疲弱，他會認為這是（對中國侵台）開綠燈。」

川普政府時期專責東亞事務的前國防部副助理部長克林克（Heino Klinck）認為，中國對於侵台要付出的代價已縝密計算，目前他們正在仔細觀察，看西方如何回應俄羅斯入侵烏克蘭的行動，作為策略調整的依據，「任何軟弱的跡象……都會被中國考慮在內。」

不過部份專家持相反意見，像是長期關注美中國家安全問題的風險公司Strategy Risks首席執行長史通費雪（Isaac Stone Fish）表示，對中國來說，美國不太可能同時參與俄烏及台海兩個戰場，因此若是美國捲入烏克蘭危機越深，反而越是激勵中國對台灣採取行動。

哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Research Insistute）博士後研究員南樂（Lev Nachman）接受CNN訪問時表示，「美國對烏克蘭和台灣的態度不會一樣，因為美國幾十年來與台灣建立的關係，和美國對烏克蘭、歐盟或北約的責任並不相同。」此外，南樂強調，北京雖然會觀察美國應對烏克蘭危機的態度，但仍要把地緣政治的因素計算進去，不可能因烏克蘭而迅速改變對台戰略。
 

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