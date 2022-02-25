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台經院看俄烏開戰　市場有波動但對實體經濟衝擊不大

▲台經院景氣預測中心主任孫明德今日指出，烏俄雙方雖開打，但並未真正動到重要天然氣管線，但確實天然氣價格與國際油價都因戰事而不斷攀升。（圖／台經院提供）
▲台經院景氣預測中心主任孫明德今日指出，烏俄雙方雖開打，但並未真正動到重要天然氣管線，但確實天然氣價格與國際油價都因戰事而不斷攀升。（圖／台經院提供）

記者許家禎/台北報導

2022-02-25 12:07:16｜2022-02-25 12:08:59

台灣經濟研究院今（25）日發布1月景氣動向調查，1月製造業、服務業營業氣候測驗點雙雙下滑，營建業則上揚。針對俄烏開戰，台經院認為，金融市場波動加劇，確實增加全球通膨壓力與經濟復甦不確定性，但對實體經濟衝擊不大。因為俄烏開戰僅限局部地區，且影響性不像疫情那樣嚴重，這樣短期的影響，或許對金融市場有影響，但對全球供應鏈與實體經濟則暫無太大影響。

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台經院景氣預測中心主任孫明德今日指出，烏俄雙方雖開打，但並未真正動到重要天然氣管線，只是天然氣與國際油價都因戰事而不斷攀升，像是去年歐洲天然氣價格已漲6成、國際油價也來到每桶100美元，而能源價格上漲對歐美各國都不是好事。

因此孫明德預估，各國反制俄羅斯將採「精準打擊」的策略，以不傷到自己為主。但他也說，不能小看俄羅斯的反制，因為俄羅斯的天然氣、原油、鈀金、鎳和小麥在全球占比不算低，尤其歐盟天然氣幾乎依賴俄羅斯。

然而回顧過去戰事影響，孫明德表示皆引發短期原物料大漲，但實際上對實體經濟的影響小。因為戰事發生在局部地區，這次是烏克蘭也非全球重要供應鏈或市場，俄國占全球經濟比重僅1.8%，烏克蘭僅0.2%，合計只占全球經濟規模2%。

至於對台灣的影響，孫明德表示俄國非我國主要進口國，影響不是那麼大，但戰事確實推升能源、原物料與國際油價價格，會導致全球物價上揚，進而影響我國物價，但由於國際上已釋出戰備儲油的消息，因此預估可能舒緩物價上漲的壓力。


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