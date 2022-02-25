雨神走了3、4月明顯轉乾！氣象局預估春季雨量正常偏少
3月時序進入春季，中央氣象局今（25）日公布今年春季天氣預報，氣象局預報中心主任呂國臣指出，今年3到5月春季期間，預估氣溫以正常為主，不過4月份偏冷的機率稍高；至於降雨預測方面，3、4份水氣可能偏少，預測少雨機率較高，不過因為進入春季後天氣系統變化快速，加上對流系統發展會比較旺盛，不排除也會有短時間劇烈天氣出現，民眾仍要特別留意。
記者張勵德/綜合報導
2022-02-25 12:15:49
呂國臣說，今年1月中旬過後反聖嬰現象慢慢減弱，未來兩個月台灣附近海溫稍微偏冷，從數值預報模式看來，春季降雨以正常到偏少機率較高，尤其3、4月偏少雨機率大，5月進入梅雨季後預測為正常，但變數仍大還要觀察，提醒民眾，在梅雨季來臨之前，還是要珍惜水資源。
不過呂國臣也提醒，目前南海的海溫偏高，雖然看起來春季預估雨量偏少，也有可能受到短期鋒面及華南水氣影響，出現較大雨勢發生機率，「尤其春天容易有比較旺盛的對流發展，伴隨雷擊、強風等劇烈天氣，民眾要隨時留意氣象局最新預報。」
至於氣溫方面，預估今年春季氣溫以正常機率較高，不過3、4月份仍有冷氣團南下的機會，溫差變化相對較大，民眾也請多多留意。至於春季在台灣西半部地區及外島金門、馬祖，最容易出現的局部濃霧，可能影響行車及航行安全，也需要特別留意。