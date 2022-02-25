人氣網紅大洗牌！丟丟妹成學生最愛、上班族狂熱郭台銘

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由此排行可看出前幾名網紅的自身頻道與網友互動程度及引發迴響造成的影響力分數均高，如長期名列前茅的「這群人」、第三名的「木曜4超玩」與第五名的「葉式特工」。第四名的「愛莉莎莎」去年爭議事件影響，雖然討論聲量衝高，但也影響了網友的觀感。第二名的「許伯&簡芝—倉鼠人」與寵物互動療癒的內容及第十名的「HOOK」推出實驗性創作影片引發粉絲們的熱烈討論與高黏著度，具有個人強烈特色，在少數類型的網紅中浮出獨占鰲頭。
■潛力型網紅排行Top 10
網紅2021年影響力分數相較2020年上升幅度最多者，依照成長幅度由多到少排序。由此排行可看出潛力型的網紅非常多元化類型，具鮮明風格特色的網紅名列前茅。如第一名的「勾起你心中的惡」作風大膽敢怒敢言，可說是2021年最具爭議性的YouTuber；第三名的「老肉雜談」以科普性的談話頻道揭密許多世界未解之謎；第五名的「昆蟲擾西」吳沁婕與第十名的「水電爸爸」，以其專業的昆蟲科普及水電DIY獨特題材內容，塑造他們的鮮明特色，也是2021年的爆紅黑馬之一。
比較特別的是，在各族群關注的網紅排行中，男性與上班族關注網紅排行第一名是企業網紅郭台銘，爭取協助採購疫苗獲得讚賞，在去年疫苗短缺的情況下，定期與網友們報告疫苗採購進度，讓網友熱烈留言，好感度直線上升。
女性及學生關注網紅排行第一名的丟丟妹，搭上了直播熱潮，再加上她直爽豪邁阿莎力的個性，搭配藝人明星上節目吸睛，更吸引到眾多女性與學生族群觀看，讓以往傳統式街頭巷尾叫賣的兜售方式浮現檯面。
再者，《OpView社群口碑資料庫》的調查數據顯示，2021年社群網站的網路聲量持續成長，尤其在去年五月之後疫情升級，疫苗討論度高；中華隊選手在東奧的優異表現、網紅爭議事件等，整年度社群網路聲量成長15.7%。其中，Facebook仍是大多數網友偏好討論話題的社群平台，累積了7億則的聲量；後起之秀的Dcard是大黑馬，整年度共計約3400萬則的聲量，較去年飆升了34.4%。
■五大社群頻道特色
Facebook：直播特色促使美妝、保養、生鮮食品開直播拍賣，讓美食料理及美妝時尚內容頻道聲量分別爬升18.7%及14.0%；
Ptt：醫療運動及3C遊戲的內容頻道聲量爬升速度最明顯。
YouTube：新聞媒體紛紛YouTube化後，在意見評論內容頻道討論量爬升6.1%。疫情驅動下，親子頻道聲量竄升了74.1%；
Dcard：醫療運動及親子教育內容頻道的聲量上分別快速竄升了110.6%及450.5%；
Instagram：醫療運動內容頻道關注度爬升46.8%，地緣性頻道逐漸引起網友生活共鳴，社會生活內容頻道討論量飆升了891.0%。
從年度熱門的關鍵字歸納出年度熱門話題分別為：全民齊心防疫、直播叫賣爆紅、網紅爭議不斷、特殊食材混搭，另一個不可忽視討論量高度竄升的關鍵字就是「元宇宙」，尤其臉書更名之後讓「元宇宙」頓時成為了熱門話題，其影響範圍涵蓋電子、通訊及財經，XR與虛擬網紅VTuber商機引發關注，虛擬的生活想像也成為創作題材，沉浸式的虛擬環境可說是社群媒體的未來趨勢。