跟各國制裁俄羅斯？王美花:可依瓦聖納協對俄出口嚴審
俄羅斯入侵烏克蘭，造成國際油價飆漲。為此，經濟部長王美花今（25）日表示國內油價有平穩機制，會密切關注後續情勢。而各國紛紛表達將制裁俄羅斯，王美花指出，現有的貿易法可按照瓦聖納協議規定，對俄羅斯出口做嚴厲的審查，而其他制裁也會與相關盟友卻確認，再進一步採取措施。
記者許家禎/台北報導
2022-02-25 12:37:11
俄烏開戰，衝擊全球能源供應鏈，國際油價飆漲。為此，經濟部長王美花表示，我國油量儲存還有75天相當充足。至於天然氣，俄羅斯佔我國進口天然氣10%的量，其他還有卡達、澳洲、印尼等來源國，而與俄羅斯的合約下個月到期後，就會改用其他來源國，另外，今年上半年的量也都採購足了。
而外界憂心俄烏戰事讓台股震盪，也增加通膨壓力，王美花表示經濟部會持續關注，不過也說台灣物價相對其他國家穩定許多，至於與民生相關的國內油價，她則說中油有平穩機制，以95無鉛汽油為例，零售價為31.7元，如果到32.5元，中油會吸收漲幅的50%，若到35元會吸收漲幅的75%。
另外，針對俄烏戰事，各國紛紛表達將制裁俄羅斯，我國行政院與總統府今日上午也先後宣布將參與國際社會對俄羅斯的經濟制裁。為此，王美花表示，現有的貿易法可按照瓦聖納協議規定，對俄羅斯相關出口做嚴厲的審查，其他制裁也會與盟友確認，進一步再採取措施。
瓦聖納協議是國際間基於防止國際恐怖主義等安全保障的觀點，進一步對武器、軍用物品或技術出口進行管制的國際協定。