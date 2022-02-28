COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

綠能產業大掃黑　法務部點名「綠能蟑螂」3犯罪態樣

▲檢警調全力掃蕩綠能蟑螂。圖為風力發電。（圖／翻攝自台電網站）
▲檢警調全力掃蕩綠能蟑螂。圖為風力發電。（圖／翻攝自台電網站）

記者潘千詩／台北報導

2022-02-28 15:00:00

政府近年來致力能源轉型，希望2025年再生能源佔總發電量的20％，但綠能產業發展涉及龐大利益，易遭不法集團覬覦，衍伸貪瀆犯罪，影響政策推動。檢警調去年在行政院指示下，嚴辦妨害綠能犯罪，法務部日前公布掃蕩「綠能蟑螂」成績，截至本月11日止，已起訴30人，查扣逾3000萬，有821萬元犯罪所得已自動繳回。

我是廣告 請繼續往下閱讀
法務部檢察司統計，綠能犯罪有3種態樣，第一種是公務員犯罪，另有黑道與民間人事犯罪、最後是民意代表。

▲綠能犯罪3種態樣。（圖／法務部檢察司提供）
▲綠能犯罪3種態樣。（圖／法務部檢察司提供）
法務部檢察司辦事檢察官林彥均說，公務員因綠能建設有補助金、補助款審核、用地核准、地目變更均涉及主管機關的權責，常見公務員利用機會貪污舞弊，收受賄賂，此樣態最常見；另有黑道與民間人士藉由恐嚇業者分包工程、或假藉生計受影響、環境遭破壞跟廠商詐取財物；民意代表則可能藉由杯葛預算、關說施壓或率眾陳抗等方式，讓自己或第三人獲得不法利益。

▲法務部檢察司辦事檢察官林彥均。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.23）
▲法務部檢察司辦事檢察官林彥均。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.23）
彰化大城鄉長蔡鴻喜和鄉民代表會主席王宏銘涉索賄綠能商，去年10月彰化地院依貪汙治罪條例，判蔡鴻喜4年6月、王宏銘依藉勢、藉端勒索財物罪等，判決5年4月至6年6月。

林彥均說，此為地方首長、民意代表、黑道三方勾結的著名案例，彰化縣大城鄉長與代表會主席，以核准路權為由，還勾結黑道，恐嚇綠能廠商索賄，金額高達2010萬元，起訴後一審全判決有罪。

經檢警調等執法機關強力掃蕩「綠能蟑螂」，截至2022年2月11日止，已分案36案，羈押13人，起訴30人，緩起訴8人，查扣3645萬元、扣押不動產18筆，犯罪者偵查中自動繳回犯罪所得821萬元。

法務部長蔡清祥說，行政院肯定檢察機關配合政府政策，盡很大努力打擊綠能產業犯罪，他特別感謝各地檢署檢察長率領檢察官全力以赴，為國家未來經濟發展、綠能產業發展打造穩定環境，不讓不肖之徒介入。

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.23）
▲法務部長蔡清祥。（圖／記者潘千詩攝，2022.2.23）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀