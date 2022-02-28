綠能產業大掃黑　法務部點名「綠能蟑螂」3犯罪態樣

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法務部檢察司辦事檢察官林彥均說，公務員因綠能建設有補助金、補助款審核、用地核准、地目變更均涉及主管機關的權責，常見公務員利用機會貪污舞弊，收受賄賂，此樣態最常見；另有黑道與民間人士藉由恐嚇業者分包工程、或假藉生計受影響、環境遭破壞跟廠商詐取財物；民意代表則可能藉由杯葛預算、關說施壓或率眾陳抗等方式，讓自己或第三人獲得不法利益。
彰化大城鄉長蔡鴻喜和鄉民代表會主席王宏銘涉索賄綠能商，去年10月彰化地院依貪汙治罪條例，判蔡鴻喜4年6月、王宏銘依藉勢、藉端勒索財物罪等，判決5年4月至6年6月。
林彥均說，此為地方首長、民意代表、黑道三方勾結的著名案例，彰化縣大城鄉長與代表會主席，以核准路權為由，還勾結黑道，恐嚇綠能廠商索賄，金額高達2010萬元，起訴後一審全判決有罪。
經檢警調等執法機關強力掃蕩「綠能蟑螂」，截至2022年2月11日止，已分案36案，羈押13人，起訴30人，緩起訴8人，查扣3645萬元、扣押不動產18筆，犯罪者偵查中自動繳回犯罪所得821萬元。
法務部長蔡清祥說，行政院肯定檢察機關配合政府政策，盡很大努力打擊綠能產業犯罪，他特別感謝各地檢署檢察長率領檢察官全力以赴，為國家未來經濟發展、綠能產業發展打造穩定環境，不讓不肖之徒介入。