NBA／「浪花兄弟」三節打卡！勇士打爆拓荒者 終止2連敗
金州勇士今日作客波特蘭拓荒者，在前三節就已經拉開比分的情況下，「浪花兄弟」這一場提前打卡下班，兩人合計得到36分16助攻10籃板，帶領球隊以132:95贏球，同時終止近期的2連敗。
記者黃建霖/綜合報導
2022-02-25 14:14:10
在全明星賽過後，勇士開賽延續了近期低迷的狀態，首節就一度陷入到雙位數落後，不過在那之後他們加強防守，次節轟出一波31:13的猛烈攻勢，也成功逆轉比分，半場打完以70:57領先。
第三節勇士繼續用防守帶動進攻，打出近期難得一見的「一波流」，該節打出30:16的高潮，將優勢繼續擴大到27分。末節雙方大部分時間都讓主力輪換外的球員上來磨練，比賽勝負也提前底定。
Curry這一場比賽主要以串聯球隊為主，得到18分、送出14次助攻，另外還有5個籃板；Thompson投進4顆三分球砍下18分，替補三將J.Kuminga、Jordan Poole和Otto Porter共得42分。
拓荒者以A.Simons的24分一枝獨秀，Josh Hart斬獲12分，J.Winslow得到14分，球隊整體命中率不到4成，低迷的進攻表現，成為他們落敗的主因。