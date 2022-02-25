名家論壇》趙君朔／普丁閃電出手震撼世界

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根據目前從國際大媒體得到的消息，俄軍在烏克蘭東北大城Kharkiv的攻勢激戰後並不順利，無法攻下。在基輔附近的Antonov機場也有戰事，著名東歐經濟專家Ander Aslund在台北時間周五凌晨5點左右發出推文提到，根據他烏克蘭當地的消息來源，俄羅斯軍隊派出30架直升機控制住了機場，但有3架過程中被烏克蘭軍方擊落，結果飛回來要強化機場防務的直升機上的士兵全部被烏克蘭軍隊殲滅，機場的控制權也被奪回。
目前根據烏克蘭總統的說法，週四的戰鬥中烏方有137人死亡還有316人受傷，俄羅斯攻擊的對象並不只針對軍事目標，也針對民用設施。聯合國高級難民公署則估計有10萬左右的烏克蘭人被迫離家逃亡。而已經廢棄的車諾比核電廠和周邊的禁區已經被俄軍攻下。比較好的消息是烏克蘭軍方表示俄軍已經損失了30輛戰車、各式裝甲車130輛、軍機7架和直升機6架。
從目前俄軍的行動看來，明顯是針對基輔，可能是要抓捕政府高官進行斬首行動並換上親俄的魁儡政府，這符合普丁昨天正式宣布展開軍事行動時宣布的兩大目的之一－要將烏克蘭去納粹化。至於另一個目標要將烏克蘭徹底解除武裝，在烏克蘭軍隊高達21萬多人的情況下，這是個難度很高的目標。
如果俄羅斯能夠在未來一兩天內重創烏克蘭的空防和主要大城市的軍事設施並以空降部隊佔領，那麼接下來就是大規模的地面部隊進入基輔周邊、Kharkiv、南方的港口城市Odessa還有其他大城逼迫烏克蘭投降，但目前有不少零星消息傳出俄羅斯第一波入侵的坦克和裝甲車也有一些被摧毀，加上前面提到的攻佔機場失敗，所以究竟普丁能否順利完成閃電戰來教訓親西方的烏克蘭還是大問題。
但有一點值得擔心的是，烏克蘭的國安官員中有不少是親俄的，所以是否根本不會抵抗選擇，反而和俄方合作是兩位任職於智庫Royal United Service Institute的研究員最近訪談了不少烏克蘭情報和軍事官員後得出的結論。的確，昨天也有久居烏克蘭的中國裔人士在自己的Telegram群組中發訊息認為政府內部有人把武器倉庫和軍事基地部署的資訊交給了俄羅斯，所以俄羅斯的導彈昨天就是對這些場所進行精準打擊。
二、美國和西方陣營的最新回應
拜登總統在戰事爆發後已經和七大工業國領導人開會，歐盟也召開會議討論如何升級制裁，英國首相則在國會宣布新一輪的升級制裁。拜登總統宣布的新制裁會針對俄羅斯兩家最大的銀行－Sberbank和VTB，俄羅斯在美國的全部資產並加以凍結。從3/1之後，除了烏克蘭的政府公債成為禁止交易對象外，還有11家國營企業和2家民營的金融企業的股票、債券也禁止美國人購買，這裡面包括了能源巨頭Gazprom；Sovcomflot，俄羅斯最大的海運公司。俄羅斯最大的電信公司和最大的電力公司也上榜。
和普丁關係密切的寡頭大亨和他們的家人也是制裁的目標。此外還有國防、海洋和航太工業會用到的科技產品如半導體、資訊安全設備、傳感器和雷射等之後將無法出口到俄羅斯的科技制裁。而日本周五已表示跟進將執行對俄羅斯的科技制裁停止出口半導體和軍事設備。
歐盟則是宣布了制裁的方向，細節要在接下來幾天內再公開，歐盟將會凍結俄羅斯在歐盟的資產並切斷俄羅斯銀行繼續利用歐盟金融市場的管道，歐盟的外交專員Joseph Borrell指出這是史上歐盟祭出的最嚴厲制裁。此外還會針對俄羅斯的能源和運輸部門，以及和美國類似的禁止出口科技產品的禁運。
不過以上這些措施並不符合某些國家如英國、波羅地海三國外張和一些美國的國會議員期望的直接將俄羅斯的銀行逐出SWIFT體系，也就是環球銀行間通訊協會。這等於是將俄羅斯逐出以美元為基礎的國際金融體系。美國和歐盟的大部分國家目前還不願意使出這個殺手鐧主要有以下幾個原因：
（1）俄羅斯還是全世界第十二大經濟體，不少歐盟國家如義、法和奧地利銀行對俄羅斯都還有一兩百億美元的放款，馬上讓俄羅斯和世界經濟脫鉤西方自己會承受不小的損失。至於本次戰爭另一個重要的利益相關者北約則是在強化其東歐靠近烏克蘭的國家的防務，美國也打算再度增兵派駐東歐，但依然排除直接派兵進入烏克蘭境內。另外雖然烏克蘭請求土耳其阻止俄羅斯的戰艦由土耳其管轄的博斯普魯斯和達達尼爾海峽進入黑海，但和俄羅斯在國防、能源和經濟上都關係密切的土耳其對此沒有回應。
（2）在俄羅斯沒有美元的情況下，只好經濟上更加依賴中共，這反而會加速人民幣的國際化。
（3）目前採取的針對特定重要機構、個人的制裁為之後調整制裁範圍或是升級保留了彈性。
三、接下來戰事會如何發展與戰場外的其他效應
如果戰事進展到俄羅斯地面部隊的大規模進軍烏克蘭首都和東部、南部的主要城市。那麼在人員、裝備和經驗上都處於劣勢的烏克蘭可能難以阻擋俄羅斯的攻勢，畢竟和之前美軍受困伊拉克比起來，俄軍在烏克蘭語言相通，了解地形而且和美軍比更不受戰場規範的限制可以更殘忍的對付反抗的烏克蘭軍民。
所以即使烏克蘭總統已經對全國所有成年男子的後備軍人下達動員令，國防部也對有意願作戰的平民發放武器，但烏克蘭軍隊的作戰經驗相當單一，只是藏身在戰壕中和親俄民兵對峙，不像俄羅斯的部隊在介入幾年前的敘利亞戰爭中強化了快速長距離移動、建造浮橋過河還有協同空軍或是無人機攻擊的聯合作戰。
當年的敘利亞內戰，俄羅斯空軍執行了數千次的空襲，數萬軍人都派往敘利亞戰場服役，資深的陸軍、空軍和特種部隊軍官也經歷了各種任務的輪調，並在在城鎮戰中和前來支援阿賽德總統的黎巴嫩真主黨軍隊並肩作戰，累積豐富經驗。因此烏克蘭少數的優勢就是第一在自己的土地上作戰，其次很多平民願意和軍人一起抵抗俄軍，這會增加俄軍打可能發生的城鎮戰的難度。
除非烏克蘭的軍隊在未來幾天內有出人意料的英勇表現讓俄羅斯的攻勢受阻並在國內引發更大規模的反戰抗議示威，否則目前看來西方祭出的制裁是無法嚇阻普丁的一意孤行的，因為從一些跡象看來，雖然普丁對於俄烏歷史的詮釋非常的偏頗但他是真心相信烏克蘭已經變成西方、北約的魁儡，甚至納粹化形成對俄羅斯的危脅，所以普丁在發表開戰談話時談到西方、北約時語氣就是維持他特務出身的一貫冷血，但講到烏克蘭時他流露出的滿滿的怨恨，只能再度證明他在去年6月發表的關於俄烏歷史上不可分關係的長文，還有2008年針對北約歡迎烏克蘭和喬治亞想加入所發表的咬牙切齒演說都是他扭曲但真實的情緒和真心信仰的民族主義價值，而在他看到美國倉皇厭戰的撤出阿富汗和去年歐洲對他的天然氣依賴更大後，他就知道他隱忍多年所等待的機會終於來了，一定要趁此良機拉下去年對他在烏克蘭的親密代言人Medvedchuk加緊進行殘酷"政治迫害"的烏克蘭總統澤倫斯基。
所以接下來戰事應該會進入更為血腥的階段，如果除了經濟制裁之外，美國、北約和歐盟能給予更多軍事上的裝備、後勤和情報支援，配上持續升級的經濟、科技制裁，也許有機會讓普丁發現苗頭不對，便找個藉口和烏克蘭簽個含糊不清的和平協定便班師回朝。但如果烏克蘭軍民在支援不足，國防主要力量都被摧毀，澤倫斯基政府也被迫下台的話，那麼和普丁已經結成一定程度同盟的習近平一定也會在自己內政問題一堆的情況下，在台海挑釁來試探西方、日本的反應，事實上，昨天開戰的第一天中共又有9架軍機闖入我防空識別區就是未來台海局勢會和俄烏戰爭局勢連動的預兆，雖然台灣的戰略價值比烏克蘭高很多，但政府依然不能掉以輕心，該為可能的區域緊張情勢升高開始擬定應變方案，並提早尋求美、日澳等非正式盟友的支援。
●作者：趙君朔／紐約大學政治學博士候選人、時事評論員
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