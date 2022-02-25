民眾看完《咒術迴戰0》嗨喊:純愛萬萬歲！首日票房1660萬
日本現象級動畫電影《劇場版 咒術迴戰 0》24日在台上映，全台戲院人潮滿滿，首日票房賣破1660萬，登全台票房冠軍，不少觀眾觀影完紛紛表示「純愛萬歲」、「Q版五條悟爆可愛！」、「MAPPA太神啦，不愧是現象級作品」。
記者陳雅蘭/台北報導
2022-02-25 14:02:05
《劇場版 咒術迴戰 0》講述主角乙骨憂太為了克服自己與怨靈祈本里香，進入咒術高專學習咒術，他在五條悟的帶領下，終於找到活下去的理由，他與祈本里香間的純愛羈絆，更是逼哭不少觀眾。此外，替祈本里香配音的聲優花澤香菜今喜迎32歲生日，不少台灣觀眾號召進戲院，以支持電影的行動力為花澤香菜慶生。
《劇場版 咒術迴戰 0》由日本超人氣漫畫「咒術迴戰」前傳《東京都立咒術高等專門學校》改編搬上大銀幕，根據日媒ORICON NEWS報導，《劇場版 咒術迴戰 0》在日本上映9週，票房表現依舊穩健，上週末票房比起前一週更是成長30%，日本總票房來到116億日幣，觀影熱潮持續延燒。
《劇場版 咒術迴戰 0》故事敘述一對青梅竹馬的戀人：乙骨憂太與祈本里香，原本約定好長大要結婚，但里香卻在一場車禍中橫死，死後化為強大怨靈依附在乙骨身邊，為此所苦的乙骨，一度尋死。在五條悟的帶領下，乙骨憂太進入咒術高專學習咒術，讓他結識了新同學：禪院真希、狗卷棘與熊貓，他漸漸打開心房，決定要找到活下去的自信與解開里香詛咒的方法；另一方面，主張全面殲滅非術師的夏油傑宣布發動「百鬼夜行」，要在新宿與京都釋放出千隻詛咒。為此，咒術高專傾盡所有人力阻止夏油傑的野心。