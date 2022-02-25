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228連假 中市7處外展接種站開打

▲中央宣布3月1日起經濟防疫模式啟動，市長盧秀燕表示，台中基本上跟中央一致(圖／市政府提供2022.2.25)
▲中央宣布3月1日起經濟防疫模式啟動，市長盧秀燕表示，台中基本上跟中央一致(圖／市政府提供2022.2.25)

記者柳榮俊/台中報導

2022-02-25 14:02:10

台中新冠疫苗涵蓋率持續攀升，截至今(25)日上午8時止，共接種逾578.3萬劑次；228連假期間，台中除了醫療院所開設接種門診外，也將加開7處外展接種站，施打疫苗更方便。市長盧秀燕今(25)日出席清水國中老舊校舍拆除重建動土時表示，台中第一劑施打率已破86%，第二劑也已破8成，第三劑涵蓋率已接近4成，鼓勵大家踴躍施打第三劑，提升城市保護力。

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盧秀燕表示，目前更重要的是催打第三劑，中央第24期疫苗正預約中，主要施打莫德納，請大家趕緊預約，若市民希望接種其它種類疫苗也有存量。她指出，台中第一、二劑疫苗涵蓋率均已破8成，除部分市民臥病在床或暫時不宜施打，以及扣掉12歲以下尚未開放施打疫苗的兒童，台中市施打率越來越高，感謝大家的努力。


對於中央宣布31日起經濟防疫模式啟動，台中是否有個別做法？盧秀燕表示，台中基本上跟中央一致，中央已宣布逐步解封，包括團體活動合照時，31日起可免戴口罩，有些場域也逐步解封，但考量唱歌時傳染力較強，因此唱歌維持戴口罩，目前為止，台中防疫措施會跟中央一致。


另外，中央準備開放邊境，地方如何看待？盧秀燕表示，台中疫情相對較平穩，中央評估全國各地疫情平穩後，要全國性、整體性、一致性逐步解封，她給予支持，疫情平穩下讓國民逐漸恢復正常生活，對台灣經濟與觀光旅遊都有幫助，因此對於中央解封政策，市府支持與配合。


衛生局表示，228連假期間，台中加開7處外展接種站，包含台中火車站、建國市場、東協廣場(外籍人士優先)、文心森林公園及家樂福青海、西屯、豐原等3家門市，本周除家樂福豐原店提供BNT疫苗外，其餘6處皆接種莫德納疫苗，各站點均採限量接種。另文心森林公園31日至4日期間，每天上午912時開放莫德納疫苗接種300人，歡迎大家多加利用。

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