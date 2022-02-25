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籃球／罰球失準！阿提諾首秀砍14分　中華隊慘輸澳洲37分

▲臺南台鋼獵鷹阿提諾。（圖／T1提供）
▲臺南台鋼獵鷹阿提諾。（圖／T1提供）

記者黃建霖/綜合報導

2022-02-25 15:53:24｜2022-02-25 15:54:50

中華隊今(25)日前往沖繩參加世界盃籃球資格賽B組賽事，首戰就要面對強大的澳洲，阿提諾此役在國家隊生涯「處女秀」16投6中，罰球8投2中，拿到14分8籃板，球隊終場也以61:98敗下陣來。

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此役是中華隊新歸化球員阿提諾的首戰，雖然賽前外界並不看好中華隊能勝出，不過這一批以年輕球員為主的球隊，還是打得相當賣力。開賽我方由白曜誠的三分首開紀錄，但澳洲靠著體型優勢和出色的團隊默契，很快佔據優勢，以28:11取得雙位數領先。

次節中華隊一度加強防守，阻止分差繼續擴大，但該節最後2分鐘左右被對方連續得手，半場打完以22:48落後達26分。前兩節中華隊投籃命中率不到3成(28.5%)，澳洲則飆破5成(53.1%)，另外籃板則輸給對方18個。

易籃再戰後，阿提諾提升自己的進攻欲望，單節砍下8分，中華隊第三節中後段突然祭出全場包夾，讓對方球員一度慌了陣腳、發生大量失誤，我國則靠攻防轉換大量得分，林秉聖和周桂羽連續三分命中，讓球隊打出20:3的攻勢，該節終了時追到只落後18分。

末節澳洲重新找回專注，也重新把分數拉開到30分，比賽失去懸念，帕克教練也讓其他球員上來磨練，終場中華隊以37分之差輸球。

阿提諾這一場拿到14分8籃板，兩項數據皆為全隊最高，但罰球8投僅2中，必須有所加強；周桂羽得到11分，林秉聖12分3助攻，白曜誠8分；中華隊團隊完成10次抄截，逼迫對手發生17次失誤，還抓下8個進攻籃板，積極性值得稱許。只可惜在對方實力更強的情況下，全隊直到下半場才找回命中率，為時已晚。

澳洲方面全隊傳出了33次助攻，團隊命中率高達57.3%，三分命中率也有41.6%，隨隊拿到東京奧運銅牌的前鋒Nick Kay，這一場攻下14分7籃板5助攻，中鋒Angus John Brandt10分5籃板4助攻，後衛Emmett Naar有12分進帳。

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