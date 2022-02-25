催疫苗打氣！尚未施打第1、2劑民眾接種可領200元衛教品

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指揮中心強調，疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微，並於數天內消失，且隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用，可先向醫師諮詢評估之後，選擇合適的疫苗接種。
指揮中心表示，為鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑COVID-19疫苗儘速踴躍前往接種，延長地方政府提供200元(含)以下衛教品之措施，期限至今(2022)年3月31日止，請民眾踴躍儘速前往接種，以獲得保護力。民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」( https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19 )或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間，就近前往接種。18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。
指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件。如為接種第2劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。
指揮中心進一步提醒，近期天氣多變，近期身體具狀況或慢性病情不穩定的民眾，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。