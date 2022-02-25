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催疫苗打氣！尚未施打第1、2劑民眾接種可領200元衛教品

▲為提升疫苗打氣，指揮中心宣布未施打疫苗的民眾接種疫苗時可領衛教品。（圖／指揮中心）
▲為提升疫苗打氣，指揮中心宣布未施打疫苗的民眾接種疫苗時可領衛教品。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 14:20:52｜2022-02-25 14:29:41

中央流行疫情指揮中心今( 25 )日表示，因應Omicron新型變異株仍具威脅，國內本土疫情尚未平息，仍有社區傳播風險，呼籲尚未接種第1、2劑COVID-19疫苗之長者及高風險族群，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種，以獲得保護力。

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指揮中心進一步說明，目前我國COVID-19疫苗接種率第1劑約82.8%，第2劑約76.6%，惟75歲以上長者第1劑接種率仍僅約75%，第2劑接種率僅約69%，亟需再積極提升。為維護長者及高風險族群健康，降低因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，長者及其他 COVID-19感染後容易產生嚴重併發症之族群，若尚未接種1、2劑，於其身體狀況較穩定時，請家屬協助陪同至各地方政府衛生局安排或指定之合約醫療院所，儘速完成COVID-19疫苗基礎劑接種。

▲指揮中心呼籲民眾接種疫苗。（圖／指揮中心）
▲指揮中心呼籲民眾接種疫苗。（圖／指揮中心）
指揮中心強調，疫苗接種後可能發生副作用，通常輕微，並於數天內消失，且隨年齡層增加而減少，若擔心接種疫苗後所產生之副作用，可先向醫師諮詢評估之後，選擇合適的疫苗接種。

指揮中心表示，為鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑COVID-19疫苗儘速踴躍前往接種，延長地方政府提供200元(含)以下衛教品之措施，期限至今(2022)年3月31日止，請民眾踴躍儘速前往接種，以獲得保護力。民眾可透過「COVID-19疫苗防治一網通」( https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19 )或地方政府衛生局公告，查詢鄰近合約醫療院所提供施打之疫苗廠牌及接種時間，就近前往接種。18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書。

指揮中心提醒，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種COVID-19疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔至少7天，亦請民眾前往接種COVID-19疫苗前，應備妥健保卡或其他可證明身分之證件。如為接種第2劑COVID-19疫苗者，請記得攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並於接種前評估時，說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心進一步提醒，近期天氣多變，近期身體具狀況或慢性病情不穩定的民眾，請於身體狀況較穩定後就近前往接種。接種後亦請多加留意身體狀況，多喝水多休息，並請家人協助注意，如有持續發燒超過48小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，應儘速就醫釐清病因。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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