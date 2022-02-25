本土個案再+3！兒確診緊急匡列父親也中鏢 感染源待釐清
中央流行疫情指揮中心今天（25日）公布，國內新增68例確診病例，其中65例為境外移入，3例為本土病例，分別分布於雙北市與宜蘭縣，另境外移入則新增一名死亡個案。新增本土案例中，個案（案20395）為居住於宜蘭的女性，是日前確診個案（案20089）的姐姐，發病前已被匡列，後續陽性確診。
編輯中心/綜合報導
2022-02-25 14:48:18
另2案為父子，兒子居住於台北，19日因太太需居家隔離，故回板橋老家借住，後於23日身體不適前往就醫，經查為陽性，匡列後證實父親也確診，感染源仍待釐清。
另外，死亡個案（18815案）為菲律賓境外移入，該男子為本國籍年約60歲，入境當日因身體不適就醫，後於2/23日死亡，死因為肺炎、心臟、腎臟衰竭。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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