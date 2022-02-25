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本土個案再+3！兒確診緊急匡列父親也中鏢　感染源待釐清

▲中央流行疫情指揮中心今天（25）日公布，國內新增68例確診病例，其中65例為境外移入，3例為本土病例。（圖/指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心今天（25）日公布，國內新增68例確診病例，其中65例為境外移入，3例為本土病例。（圖/指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-25 14:48:18

中央流行疫情指揮中心今天（25日）公布，國內新增68例確診病例，其中65例為境外移入，3例為本土病例，分別分布於雙北市與宜蘭縣，另境外移入則新增一名死亡個案。新增本土案例中，個案（案20395）為居住於宜蘭的女性，是日前確診個案（案20089）的姐姐，發病前已被匡列，後續陽性確診。

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另2案為父子，兒子居住於台北，19日因太太需居家隔離，故回板橋老家借住，後於23日身體不適前往就醫，經查為陽性，匡列後證實父親也確診，感染源仍待釐清。

▲指揮中心宣布今天新增3例本土病例。（圖／翻攝畫面）
▲指揮中心宣布今天新增3例本土病例。（圖／指揮中心提供）
另外，死亡個案（18815案）為菲律賓境外移入，該男子為本國籍年約60歲，入境當日因身體不適就醫，後於2/23日死亡，死因為肺炎、心臟、腎臟衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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